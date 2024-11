Feira de empreendedorismo movimenta a cena cultural e jovem do RS

Pelo segundo ano consecutivo, o Rap in Cena contará com uma Street Shop estrategicamente localizada em um ponto de conexão entre os palcos, garantindo grande visibilidade devido ao alto fluxo de pessoas. Desde a edição de 2023, o evento promove uma rua comercial dedicada a marcas locais da cena de Porto Alegre, fortalecendo o empreendedorismo jovem no Rio Grande do Sul e agregando um toque especial ao maior evento de Hip Hop do Brasil.



Como tradição, cada edição do festival homenageia uma rua, destacando sua conexão com a cultura e o Hip Hop. Neste ano, a escolhida é a Rua Cruzeiro do Sul, local marcante na trajetória do fundador do evento, Keni Martins, que viveu por muitos anos na região e onde nasceu o Rap in Cena.



Keni Martins destaca que a feira tem como objetivo principal oferecer oportunidades aos microempreendedores periféricos, além de fomentar a diversidade de negócios das favelas. “A Street Shop do ano passado foi batizada como “Rua Da Guedes” em homenagem aos 30 anos de carreira de um dos grupos de maior referência do Rap Gaúcho. Este ano, escolhemos a Rua Cruzeiro do Sul, que é a rua onde nasci e onde o Rap in Cena teve seu início, em 2014. A rua também se cruza com a Rua Orfanotrófio, local onde meu sócio nasceu”, explicou.

Keni adianta que, para a próxima edição, a ideia é homenagear uma personalidade viva que tem grande relevância para a cultura Hip Hop, reforçando o compromisso do festival com a valorização e a memória do movimento.