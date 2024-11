Rodovias têm movimento intenso no retorno do feriado da Proclamação da República

Os motoristas que retornaram das praias do Litoral Norte gaúcho e de Santa Catarina para Porto Alegre, após o feriado da Proclamação da República, encontram rodovias movimentadas nesta segunda-feira (18). Na BR 290, a Freeway, o fluxo de veículos foi intenso nas primeiras horas da manhã. Por volta das 9h30min, a CCR ViaSul, concessionária que administra a rodovia, registrou a passagem de 20.120 veículos. Em Gravataí e em Santo Antônio da Patrulha, um total de 48 automóveis passaram pelas praças de pedágio da rodovia.

O tráfego também foi acentuado nas rodovias BRs 116 e na BR 448, a Rodovia do Parque. Nas proximidades do Aeroporto Internacional Salgado Filho, o trânsito de veículos que vinham da BR-116 era intenso o que causou congestionamento na região. No domingo (17), a CCR ViaSul registrou o retorno de 66,5 mil carros pela Freeway. No sentido Porto Alegre/Litoral Norte passaram 17,5 mil veículos num total de 84 mil carros.

Na região do Aeroporto Salgado Filho, motoristas enfrentaram pontos de congestionamento Tânia Meinerz/JC

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) registrou no domingo (17) a volta de 112.265 carros nas nove praças de pedágio administradas pela empresa. Os maiores movimentos ocorreram na ERS-239 com a passagem de 24.235 carros, e na ERS-040 com 23.485 automóveis. Para segunda-feira (18), a previsão era da circulação de 78.438 veículos nas praças de pedágio de Boa Vista do Sul (RSC 453), Campo Bom (ERS 239), Coxilha (ERS 135), Cruzeiro do Sul (RSC 453), Gramado (ERS 235), Santo Antônio da Patrulha ( ERS 474) São Francisco de Paula (ERS 235), Três Coroas ( (ERS 115) e RES-040 (Viamão).

A CCR ViaSul informa que seguem os trabalhos de recuperação da via na região do km 46 da pista Oeste da BR-290, a Freeway, em Glorinha, no local, as equipes de conservação realizam os serviços de escavação e avaliação do terreno de forma a verificar as anomalias que causaram a erosão na via e recuperar o local para posterior liberação ao tráfego. A expectativa é que os trabalhos devem seguir até a tarde desta segunda-feira.

Durante a execução dos trabalhos, o tráfego está sendo desviado para o acostamento interno da pista Oeste, sentido Porto Alegre. A operação ocorre em duas faixas na pista Leste (sentido Litoral Norte), em sistema de contrafluxo, a partir do km 45, retornado para a pista Oeste na região do km 48. Já o tráfego no sentido Litoral Norte segue em uma das faixas de rolamento e pelo acostamento no mesmo trecho de desvio. O local está sinalizado e as equipes operacionais da concessionária atuam na orientação dos motoristas. A CCR ViaSul pede aos motoristas que respeitem a sinalização no local e os limites de velocidade no trecho em desvio que é de 40 km/h.