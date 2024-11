Volta do feriado tem movimento intenso nas estradas do RS

Atualizado às 19h

movimento intenso nas rodovias do Rio Grande do Sul. Desde a quinta-feira (14), véspera do feriado da Proclamação da República, O último feriadão de 2024 teve. Desde a quinta-feira (14), véspera do feriado da Proclamação da República, milhares de motoristas deixaram Porto Alegre com destino principalmente ao Litoral Norte . Neste domingo (17), o fim do feriado e a volta para a casa aumentam o fluxo de carros nas estradas no Estado, que registram pontos de congestionamento nesta tarde.

Na BR-290, sentido Osório Capital, até as 18h deste domingo 74 carros por minuto passavam pela praça de pedágio em Santo Antônio da Patrulha, num total de 45.500 veículos ao longo do dia até o final da tarde. Os motoristas enfrentaram períodos de trânsito lento, com congestionamentos.

No final da tarde, a CCR ViaSul, concessionária que administra a rodovia, informou o bloqueio de 3 faixas na pista oeste (sentido Capital) na região do km 46 da Freeway em Glorinha por conta de erosão na via, com desvio pelo acostamento interno. O local foi sinalizado e as equipes da concessionária atuam na implantação de alternativas para promover a fluidez do tráfego. Além da BR 290, a empresa administra também as BR-101, BR-386 e BR-448. A previsão é de que 220 mil veículos passem pelas rodovias do Sul administradas pela CCR.

Apesar do movimento intenso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não liberou o uso da pista de acostamento na Freeway. Segundo a PRF, a medida é uma operação complexa que envolve riscos e grande esforço operacional, por isso no momento está prevista somente para datas específicas. Os motoristas flagrados trafegando pelo acostamento estão sujeitos ao pagamento de multa.

Também há registro de congestionamento na RS-030, da saída de Tramandaí até o entroncamento com a Freeway, e na RS-040, alternativa para quem vai para praias como Cidreiria, Pinhal e Quintão.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) estima que de 14 mil a 15 mil veículos retornem do litoral pelas estradas estaduais entre este domingo até o meio-dia de segunda-feira (18).