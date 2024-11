Posto de Cadastro Único da João Pessoa mudará de lugar em Porto Alegre

A partir desta segunda-feira (18) até 20 de dezembro, estará suspenso o funcionamento do Posto de Cadastro Único da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), na avenida João Pessoa, 1.105, sala 102. Neste período, o atendimento ocorrerá na sede da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), na avenida Ipiranga, 310, térreo.Os interessados em realizar o registro no CadÚnico e/ou atualizar dados familiares devem comparecer ao local com documentos originais, como: documento com foto, CPF ou título de eleitor, comprovante de endereço e documento de cada componente familiar. Nos dias 28 e 29 de novembro, o expediente será interno em todos os postos de Cadastro Único. O sistema estará inativo, e os entrevistadores irão realizar treinamento operacional.