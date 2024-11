Recuperação total das redes de drenagem afetadas nas cheias fica para 2025 na Capital

Desde a enchente que atingiu Porto Alegre em maio, alagamentos em diversas vias, do Norte ao Sul da cidade, têm se tornado frequentes a cada novo episódio de chuva. Uma das principais responsáveis pelo transtorno, a rede de drenagem urbana, danificada durante o evento climático, está em processo de recuperação pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). A previsão, no entanto, é que a limpeza completa de todas as bocas de lobo e poços de visita obstruídos da Capital só seja concluída daqui a seis meses, em maio do próximo ano.

Até esta quarta-feira (13), quando eram limpos bueiros nos bairros Farrapos e Sarandi, o Dmae afirma ter restabelecido cerca de 63% da área correspondente à mancha de inundação, que afetou pouco mais de 500 km de estruturas subterrâneas. A força-tarefa foi iniciada em junho e conta com 20 equipes de limpeza atuando simultaneamente em Porto Alegre - quatro delas com caminhões supersugadores, que têm capacidade maior.

"Implementamos uma ação abrangente para enfrentar este período excepcional. Combinando esforços de limpeza manual e mecanizada, já concluímos a recuperação de 315 km de redes de drenagem. Na Zona Sul, onde iniciamos o processo, o trabalho foi finalizado; nas regiões Centro e Norte, já ultrapassamos a metade. Estimo mais seis meses de trabalho para completar esses pontos", explica a diretora de Operações do Dmae, Isabel Costa.

Ela ressalta, porém, que é incorreto atribuir os alagamentos atuais aos resquícios da enchente, sem considerar a responsabilidade da população no descarte de resíduos. "Os materiais daquele período estão, em grande parte, retidos nas bocas de lobo, que têm essa função. Também antecipamos limpezas nos locais onde os pontos de bloqueio eram mais críticos. Hoje, o principal problema tem sido o descarte irregular de lixo", completa.

Nesta semana, a agenda de limpezas na Zona Norte está focada nos bairros Farrapos (ruas Társo Galvão Bueno Filho, João Krolikowski, Coronel Luiz Riviello, Joaquim Américo Magadan, Armando Amado Potrich e Carlos Galvão Krebs) e Sarandi (ruas Josué de Castro, Professor Basil Sefton e Senhor do Bom Fim, além dos acessos 15B e 5C da Vila Nova Brasília).

Já na área central, a recuperação ocorre nos bairros Cidade Baixa (avenidas Loureiro da Silva, Venâncio Aires e ruas José do Patrocínio e General Lima e Silva), Floresta (ruas Câncio Gomes, Sete de Abril e Hoffmann), Centro Histórico (rua Dr. Flores), Praia de Belas (Parque Marinha do Brasil), Independência (rua Tomaz Flores), Auxiliadora (rua Artur Rocha) e Bela Vista (rua Passo da Pátria).

LEIA MAIS: PGM deve pedir reconsideração sobre casa de bombas da Trensurb



No Leste, segundo o Departamento, a limpeza será por demanda, considerando a fila do Sistema 156. Os servidores trabalham das 8h30min às 17h, com uma hora de intervalo. O cronograma pode sofrer alterações em caso de atendimentos de emergência, ou em decorrência de chuvas intensas.