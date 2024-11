BR-116 segue em regime Pare e Siga na entrada de Dois Irmãos

O trecho da BR-116, dos quilômetros 211, em Morro Reuter, até o trecho próximo à Ivoti, no Km 233, segue em sistema Pare e Siga, com retenção de trânsito de 15 minutos para cada lado da via. A extensão da intervenção é de 22 quilômetros e teve um custo total de R$ 3,2 milhões. As informações são do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O órgão explica que as intervenções estão contempladas no contrato de conservação e manutenção rodoviária. Ainda, o processo realizado é um microrrevestimento da pista, para conservação do pavimento em duas camadas, o qual ainda demanda tempo para cura. As obras se estenderão até janeiro de 2025.