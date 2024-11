CCR ViaSul programa detonação de rochas para duplicação da BR 386-RS

A concessionária CCR ViaSul informa que, devido a obras de duplicação da BR 386-RS, tem programada uma nova etapa de detonação de rochas na rodovia. As intervenções iniciaram na segunda-feira (11) e tem prosseguimento nesta terça (12) no km 241, em Soledade, e na quarta-feira (13) no km 269, em Fontoura Xavier. Todas as ações se iniciam às 14h.

De acordo com a concessionária, o tráfego será totalmente bloqueado durante a operação por até, no máximo, 1 hora nas proximidades do local. Ao término, as equipes da CCR ViaSul realizam a limpeza da pista antes de liberar novamente o fluxo.



A concessionária recomenda aos motoristas que programem seu trajeto de forma a evitar imprevistos. O cronograma está sujeito às condições climáticas e pode sofrer alteração. A CCR ViaSul disponibiliza um serviço para os usuários através do Disque CCR ViaSul no telefone 0800 000 0290, pelo WhatsApp (51) 3303-3858 ou ainda com o Serviço de Informação ao Cliente (SIC) no (51) 9 9761-2846.

