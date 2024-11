Furto arrombamento aumenta em bairros da Região Central de Porto Alegre

O número de furto arrombamento em estabelecimentos comerciais nos bairros da Região Central de Porto Alegre praticamente dobrou, nos últimos três meses, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o 9º Batalhão da Polícia Militar (9° BPM), a soma de registros nos bairros Moinhos de Vento, Rio Branco, Bom Fim e Cidade Baixa passou de 46 para 88.



Segundo o tenente-coronel Fábio da Silva Schmitt, comandante do 9° BPM, “há um aumento em todos os bairros. Em alguns, quase imperceptíveis”. Entre os dias 1º de setembro e 10 de novembro do ano passado, o bairro Moinhos de Vento registrou cinco casos, número que triplicou neste ano chegando a 15.

O aumento do número de furto arrombamento também ocorreu nos bairros Cidade Baixa, um dos mais boêmios da cidade, que passou de oito para 15, e no Bom Fim, passando de três para 13. O bairro Rio Branco, no entanto, apresenta o maior número de registros entre setembro e novembro deste ano, com 31 casos. Em 2023, foram registradas 15 ocorrências do tipo.

Já no bairro Santana, o número de arrombamentos aponta queda. Em 2023, foram registrados 15 casos, enquanto neste ano foram 14. Conforme o comandante Fábio, as ações acontecem, principalmente, na madrugada, aproveitando o baixo movimento.

Entre as medidas de segurança está a implementação de patrulhas. “Já fizemos uma em cada um dos locais, com dois policias e uma viatura. Dentro das possibilidades todos os dias”, esclarece.



No furto arrombamento, diferentemente do roubo a pedestre, o flagrante ocorre apenas em algumas circunstâncias. “Às vezes, temos a autoria, mas não temos a materialidade, o que dificulta o flagrante”, acrescenta Schmitt. Outro ponto em destaque são as operações em conjunto com a Polícia Civil.

Com a proximidade das comemorações de final de ano, o 9º Batalhão se organiza para Operação Papai Noel, realizada nos principais pontos comerciais e em locais com maior circulação de pessoas.