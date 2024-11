Governo do RS quer fazer permuta do antigo terreno da Secretaria da Segurança em Porto Alegre

Passados três anos e quatro meses do incêndio que destruiu o prédio da antiga sede da Secretaria da Segurança Pública (SSP), na rua Voluntários da Pátria, em Porto Alegre, o governo do Estado pensa em permutar a área localizada no bairro Floresta com a iniciativa privada. O governador Eduardo Leite disse que o imóvel será colocado na plataforma de imóveis do governo para que possa ser feito uma parceria com empresas. "Teremos algum encaminhamento de permuta para alguma construção para o Estado. Essa definição será decidida ainda no primeiro semestre de 2025", destaca.

• LEIA MAIS: Incêndio atinge prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul

O terreno que está completamente abandonado serve como depósito de veículos que foram atingidos pelas enchentes de maio. O incêndio no dia 14 de julho de 2021 destruiu o prédio. A entrada principal da antiga sede da Segurança Pública permite o acesso ao novo prédio do Instituto-Geral de Perícias (IGP) que fica nas proximidades da estação Rodoviária de Porto Alegre. No dia 6 de março de 2022, afetado pelo incêndio, o prédio da SSP foi implodido.

Segundo Leite, ainda está sendo discutido o que será feito com o terreno da antiga sede da SSP. "Possivelmente, vamos trabalhar na perspectiva de fazer uma permuta como temos feito com diversos imóveis e encaminhar para o uso privado em troca de construções para o governo do Estado em áreas críticas", acrescenta.

Recursos da venda do terreno no bairro Floresta poderão ser utilizados para construção de moradias populares TÂNIA MEINERZ/JC

A secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, disse que a venda de imóveis e a utilização dos recursos financeiros para fins de habitação popular foi um dos decretos assinados recentemente pelo governador. "É uma outra frente que criamos para que a venda de imóveis do Estado revertam para o Fundo de Habitação", ressalta. Segundo a secretária, a receita obtida com a venda dos imóveis é colocada no Fundo de Habitação para financiar a construção de moradias populares.

O incêndio iniciou no 4º andar do prédio da SSP no dia 14 de julho de 2021. A estrutura também sediava a parte administrativa de outros órgãos, como o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciosp) com integrantes da Brigada Militar e da Polícia Civil, o Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran/RS) e o Instituto Geral de Perícias (IGP).

No dia 6 de março de 2022, o prédio da Secretaria de Segurança Pública, atingido por um incêndio em 14 de julho de 2021, foi implodido. A operação durou poucos segundos, já que a estrutura representava risco iminente. Foram retirados do local mais de 20 mil toneladas de entulhos geradas pela implosão.

No incêndio no prédio da Secretaria da Segurança Pública, morreram dois bombeiros militares do Rio Grande do Sul: o 1° Tenente Deroci de Almeida da Costa, com 22 anos de serviço, e o 2° Sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhós, 31 anos na corporação militar. Eles morreram soterrados enquanto combatiam o fogo no prédio localizado na Voluntários da Pátria, próximo da Estação Rodoviária de Porto Alegre.