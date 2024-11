Aprovados no concurso da Polícia Penal se reúnem na Praça da Matriz por nomeações

Um acampamento de manifestantes, formado por aprovados no concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Sul de 2022, se instalou nesta segunda-feira (11) na Praça da Matriz, Centro Histórico de Porto Alegre. Dos mais de dois mil classificados no concurso, o governo estadual nomeou até agora apenas 27%, ou seja, 626 pessoas.

O grupo, que passou o dia em uma barraca em frente ao Palácio Piratini, irá retornar na terça-feira (12), das 8h às 18h, com o objetivo de reforçar o pedido de aproveitamento dos aprovados para cobrir a saída da Brigada Militar do sistema penitenciário. Carlos Malagues, um dos líderes do movimento, alega que a falta de profissionais nos presídios gaúchos tem gerado uma defasagem preocupante no sistema carcerário.



"Mesmo com a nomeação de todos nós, ainda haverá vagas. O sistema está muito deficiente, e a saída da Brigada Militar sem reposição enfraqueceu ainda mais a segurança nas prisões. No mínimo, queremos um calendário para os chamamentos", afirma Malagues. O grupo, contudo, não tem expectativa de ser recebido por representantes do governo.



Em outra parte da praça, familiares de detentos realizavam outro protesto, exigindo melhores condições e tratamento humanizado nas penitenciárias. Eles denunciavam casos de violência policial nos presídios, classificando o tratamento dado aos presos como "desumano". O direcionamento da manifestação também era ao governador Eduardo Leite.