Rio Grande do Sul terá chuva e tempo ameno nesta terça-feira

Dias de calor intenso, chuvosos ou com grandes oscilações térmicas: os gaúchos têm vivenciado uma primavera intensa do ponto de vista meteorológico. No caso desta terça-feira (12), a tendência é de instabilidade nas faixas Norte e em parte do Leste do Rio Grande do Sul, com muitas nuvens e boa possibilidade de ocorrência de temporais entre o período da madrugada e a manhã.

Em todo o Estado, o vento predomina do quadrante Sul com rajadas de moderadas a fortes e derruba a temperatura e a sensação térmica ao ar livre. Com isso, a máxima terá queda acentuada em relação a segunda (11), um declínio que poderá superar os 10°C em muitas áreas. A noite, de céu claro em todas as regiões, terá refresco e sensação térmica baixa para os padrões desta época do ano.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, depois da possível instabilidade passageira nas primeiras horas do dia, a terça-feira terá predomínio das nuvens. De acordo com a MetSul Meteorologia, é esperado, para a tarde, uma temperatura máxima de 23°C, bem inferior ao que foi registrado nesta segunda. A mínima, por sua vez, ficará na casa dos 16°C.

Passado o dia atípico na Capital, a semana será de sol e nuvens, com manhãs amenas. As tardes terão gradual aquecimento e voltam a bater os 30°C na sexta-feira.