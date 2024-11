Com a previsão de receber 15 mil visitantes, Health Meeting quer oportunizar negócios na área saúde

Com a previsão de receber cerca de 15 mil visitantes e com a presença de 250 expositores, a 2ª edição do Health Meeting - Business & Innovation quer proporcionar a fornecedores de hospitais e clínicas oportunidades de negócios na área da saúde. A Feira começou nesta segunda-feira (11) no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) e acontece até a próxima quarta-feira (13).

O CEO da HM Brasil Feiras, Gilmar Dalla Roza, destaca que o evento tem a proposta de fomentar a troca de conhecimento e melhores abordagens na área da gestão e de inovação em saúde. "Queremos estimular parcerias estratégicas e oportunidades de negócios no setor de saúde", destaca. Segundo Roza, a feira está alicerçada em quatro pilares: institucional com a presença de mais de 70 entidades, o do conhecimento com a realização de 20 congressos (com temas ligados a gestão, a inovação e a assistência), da inovação (área das startups) e da sustentabilidade. A Feira é voltada para médicos, enfermeiros e gestores de recursos humanos e hospitalares. "É uma feira que atende todas as multiplicidades da temática de um hospital", destaca.

O presidente do Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (Sindihospa), Henry Chazan, disse que os fornecedores do Rio Grande do Sul e de outros estados brasileiros querem vender produtos para hospitais e clínicas e apresentar novidades do setor. "Os hospitais de Porto Alegre têm muita qualidade e tecnologia. A Capital transborda tecnologia e inovação na área de transplante e de tecnologias novas como robótica e exames de imagens", acrescenta. Em razão da tragédia climática, Chazan disse que os organizadores chegaram a pensar em transferir o evento para 2025 ou então não realizá-lo em razão de que não haveria o Aeroporto Internacional Salgado Filho estava fechado.

O secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini, destaca que a saúde no Rio Grande do Sul vem há muito tempo buscando uma excelência nos serviços o que coloca o Estado em patamares de destinos de busca de tratamento por pessoas do Brasil e de outros países. "Tudo isso abre uma janela de mercado para outro segmento que vem associado que é o turismo. A ideia, de acordo com Santini, é ligar o turismo que é indutor da área de bem estar e associar a saúde para que se torne um produto de geração de emprego e renda.

O evento ocorre em um espaço de mais de 5,6 mil metros quadrados, onde mais de 250 marcas estão presentes, com exposição de produtos e serviços de todo o Brasil. A feira contará também com cerca de 20 eventos simultâneos, que ocuparão diversos auditórios da universidade, trazendo especialistas nacionais e internacionais para debater o futuro da saúde. Na manhã desta segunda-feira (11), um dos destaques foi a realização do 2º Fórum de Gestão. A atividade contou com a presença de nomes como presidente do SindHosp, São Paulo, Francisco Balestrin; do CEO do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini; do vice-presidente da MV, Alceu Alves da Silva; e do CEO do Hcor, Fernando Torelly.

Em parceria com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, estará na feira o espaço "Hospital do Amanhã", que apresenta as mais avançadas tecnologias em assistência à saúde, que mostra uma visão única e interativa sobre o futuro dos atendimentos hospitalares. Segundo Rosa, outro destaque é o Palco Inovação, que receberá a batalha das startups: 12 negócios vão apresentar suas soluções inovadoras para a saúde para uma banca de especialistas. A vencedora receberá um investimento de R$ 200 mil da Ventiur Aceleradora, valor que pode chegar a R$ 1 milhão com co-investimento da rede da aceleradora.