Feirão da Habitação Rio Grande do Sul encerra com R$ 320 milhões em negócios

Etapa presencial do programa Porta de Entrada do governo do Estado, o Feirão da Habitação Rio Grande do Sul, encerrou neste sábado (9) com a marca de 1,5 mil contratos encaminhados. Foram mais de R$ 320 milhões em negócios, com uma média de R$ 210 mil por unidade vendida. Muitas das negociações iniciaram no dia 22 de outubro, na etapa digital do Feirão.

Os contratos, aprovados pelas incorporadoras responsáveis pelos imóveis, seguem agora para os trâmites de financiamento na Caixa Econômica Federal, agente financeiro do programa estadual. O Porta de Entrada tem como objetivo viabilizar o pagamento de entrada para a aquisição da casa própria por meio da concessão de subsídio habitacional de R$ 20 mil por família.



O Feirão contou também com a participação do Tudo Fácil, que auxiliou no cadastro dos interessados que ainda não tinham se inscrito pela plataforma digital do programa, ou que tinham alguma dificuldade com documentação.



Mais sobre o programa



O Porta de Entrada promove a segurança habitacional e gera um impacto positivo de recuperação, tanto no setor habitacional como no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. O programa contribui para um aquecimento do setor da construção civil, com novas opções de moradias de interesse social. Além disso, ajuda na criação de novos empregos no setor de forma regionalizada, uma vez que o programa atinge todos os municípios gaúchos.



