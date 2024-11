Creche afetada pelas enchentes retoma as atividades em Porto Alegre

Na manhã desta sexta-feira (8), a Escola de Educação Infantil Nossa Senhora dos Navegantes retomou completamente suas atividades após trabalho de revitalização realizado pelos Arquitetos Voluntários. Situada na avenida Polônia, no bairro São Geraldo, em Porto Alegre, a creche foi gravemente danificada pela enchente de maio, que alagou completamente o térreo e obrigou a transferência das atividades para os andares superiores. Agora, as atividades voltaram ao térreo.

O projeto de revitalização envolveu a troca de pisos e paredes, a instalação de novas portas e janelas, além de novos mobiliários, complementos e livros. Atualmente o ambiente é garantido para a permanência das 130 crianças atendidas. Esse esforço conjunto, reitera o grupo Arquitetos Voluntários, foi possível graças a doações de materiais, recursos financeiros e mão de obra qualificada.

A Escola Nossa Senhora dos Navegantes foi a quarta instituição revitalizada desde as chuvas de maio. Em novembro, mais uma unidade em Porto Alegre e uma ONG em Taquara foram entregues, totalizando seis projetos da 'Missão Reconstrução RS'. As obras beneficiaram diretamente mais de 1,2 mil crianças.

A Associação Arquitetos Voluntários foi criada por sete arquitetos, em 2020, com o objetivo de construir espaços de acolhimento e descompressão destinados aos profissionais da linha de frente do combate à Covid-19. Atualmente, a Associação conta com mais de 130 voluntários multidisciplinares e desenvolve suas atividades com recursos provenientes de doações de pessoas físicas e empresas.