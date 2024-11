Instituto Ceos seleciona voluntários para estudo contra principal causa da bronquiolite infantil

Responsável por 70% das internações de bebês por bronquiolite, o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é uma preocupação constante para os pais e para o sistema de saúde. A fim de reverter esse quadro e diminuir as consequências causadas pela exposição ao vírus, as vacinas surgem como uma alternativa inovadora e grandes aliadas. Com o objetivo de estudar a atuação da vacina contra o VSR, o Instituto Ceos está com um estudo clínico com recrutamento aberto. A iniciativa tem o objetivo de testar uma vacina em formato de spray nasal contra o VSR em bebês e crianças pequenas de 6 a 12 meses de idade. O recrutamento ocorre entre novembro de 2024 e janeiro de 2025. Renato Stein, pneumologista pediátrico e pesquisador líder do projeto, destaca que a vacina é aplicada através de um spray nasal, o que facilita a aplicação da mesma em bebês. Além disso, o médico aponta que o estudo está em andamento globalmente e já apresenta dados preliminares “bastante positivos”, especificamente nos EUA e na Europa. “Com estudos aprovados e em realização em outros países do mundo, chegamos agora à fase de testes no Brasil. Temos confiança de que podemos contribuir para o avanço da prevenção de bronquiolite por VSR no Brasil e no mundo”, analisa Stein. O VSR é um vírus sazonal comum e infecta quase todas as crianças antes de completarem dois anos. Na maioria das vezes, ele causa uma doença leve, como um resfriado. Entretanto, para algumas crianças, ele causa problemas pulmonares mais graves, como bronquiolite e pneumonia, que podem levar à hospitalização.Stein detalha que o momento propício de início dos estudos para prevenção de bronquiolite por VSR são precisamente os meses de novembro e dezembro. “As doenças relacionadas ao VSR começam a atingir a população infantil principalmente a partir de abril, causando, em especial, a bronquiolite aguda. Como a pesquisa clínica prevê duas doses da vacina, precisamos proteger os bebês antes do período em que as doenças ocorrem”, explica o médico e pesquisador.Se o estudo mostrar eficácia na prevenção de bronquiolite grave, esta vacina pode trazer benefícios tanto aos pacientes como para os sistemas de saúde em geral. “Esperamos que a pesquisa nos ajude a salvar vidas e amenizar o quadro dos casos de bronquiolite, mas também desonere o atendimento em salas de emergência, pronto-atendimentos e hospitalizações, tanto no SUS quanto na saúde suplementar. Se diminuirmos o número e mesmo o tempo de internações, teremos outro ganho importante, que é redirecionar essa força de atendimento médico para outras doenças”, pondera Stein.Além da faixa etária determinada para participar do estudo, as crianças não podem ter passado por internação hospitalar em decorrência do VSR. Para obter mais informações e saber se seu bebê pode participar do estudo, os pais podem entrar em contato por meio do site ou pelo telefone (51) 989741350.