Startup gaúcha promove Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial

Cada vez mais, a Inteligência Artificial (IA) está presente no cotidiano da população, seja por meio das tecnologias mais populares como o ChatGPT, passando por diferentes áreas, que variam desde à saúde ao entretenimento, chegando até a qualificação profissional. Pela primeira vez, estudantes de diferentes regiões do Brasil, incluindo o Rio Grande do Sul, poderão participar da Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial (ONIA).

“A Inteligência Artificial já é algo presente no dia a dia. Há muitos debates sobre o que é o mínimo para ser considerado uma Inteligência Artificial, a régua que define isso é muito variável. O que mais concordo é que a IA é um algoritmo capaz de tomar decisões”, argumenta o engenheiro físico, Antônio Henrique Carlan Júnior, coordenador da olimpíada.



A competição é organizada pela startup gaúcha EduSpace, especializada em desenvolver soluções digitais para governança e gestão de redes de ensino, pelo Hub de Inovação em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), e pelo Instituto de Inteligência Artificial, vinculado ao Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).



As inscrições já estão abertas e ocorrem online de forma gratuita, por meio do site (oniabrasil.com.br), tanto pelos próprios estudantes quanto por professores e coordenadores. Podem participar alunos matriculados da 8ª série do Ensino Fundamental até o último ano do Ensino Médio.



“Usamos a olimpíada como um mecanismo de ensino, como um primeiro contato. Todos podem fazer a prova, mas restringimos para estes alunos porque nosso foco é levá-los para olimpíada internacional”, explica o coordenador da ONIA. Os quatro melhores colocados, além das medalhas de ouro a serem recebidas na sede do LNCC, em Petrópolis (RJ), farão parte da equipe brasileira que competirá em Pequim, na China, em 2025, representando o Brasil na competição mundial entre estudantes do ensino básico.



Para estimular a formação de jovens letrados no tema, a ONIA foi concebida em quatro fases distintas, sendo as duas primeiras totalmente virtuais. Nas duas etapas iniciais, o objetivo é fazer uma introdução ao tema e um aprofundamento crítico, instrumentalizando os participantes para conhecerem e aplicarem os conceitos de IA. Não há necessidade de conhecimento prévio.



Já a terceira e a quarta fase são dedicadas à preparação dos estudantes para a Olimpíada Internacional. Neste momento, os alunos que avançarem terão aulas e um treinamento específico para a competição no exterior.



Primeira Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial será dividida em quatro fases:



Fase 1: de 11/11/24 a 25/11/24

Fase 2: de 04/12/24 a 11/12/24

Fase 3: de 10/02/25 a 17/02/25

Fase 4: abril de 2025