Porto Alegre recebe drive-thru para reciclagem de eletroeletrônicos e eletrodomésticos

A ABREE - Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, em parceria com a prefeitura de Porto Alegre e o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), realiza, pela quarta vez, a campanha para arrecadação e reciclagem de eletroeletrônicos e eletrodomésticos.

No dia 9 de novembro, das 10 às 17 horas, a ABREE disponibilizará um ponto de recebimento no Parque Moinhos de Vento para receber os produtos dos moradores locais. A iniciativa visa conscientizar a população sobre a importância do descarte adequado desses tipos de resíduos.

Esta é a primeira campanha itinerante que a entidade realiza após a tragédia que o município enfrentou no início do ano. Ela soma-se a outras ações que a ABREE fez em conjunto com o DMLU e seu parceiro local, a empresa RS Recicla, com o objetivo de ajudar a mitigar os impactos da tragédia.

É recomendado aos interessados que reúnam os equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos que desejam descartar e os levem ao ponto de recebimento. A ação será realizada no formato drive-thru, permitindo que os itens sejam deixados de forma rápida e segura, sem a necessidade de sair do veículo. Exemplos de equipamentos pós-consumo que podem ser descartados:

Celulares;

Fones de ouvido;

Geladeiras;

Máquinas de lavar;

Ares-condicionados;

Televisores;

Secadores;

Batedeiras;

Fogões;

Micro-ondas;

Ferramentas;

Equipamentos de informática;

Rádios;

Videogames e consoles;

"Estamos empolgados em realizar, pela quarta vez, a campanha em Porto Alegre, reforçando para a população local a importância de participar da logística reversa de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Assim, contribuímos para a preservação do meio ambiente e incentivamos cada vez mais pessoas a adotarem essa prática, que traz benefícios para todos", destaca Helen Brito, gerente de Relações Institucionais da ABREE.

Para possibilitar que a população local destine corretamente os resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos ao longo do ano, atualmente, existem 377 pontos de recebimento ativos em todo Rio Grande do Sul, com 63 deles situados na Capital. Além disso, com a colaboração de parceiros, a rede se expande para mais de 3,5 mil pontos de recebimento em todo o Brasil, alcançando quase 1,3 mil municípios.

No site da associação (abree.org.br/pontos-de-recebimento), é possível encontrar o ponto de recebimento mais próximo ao realizar uma busca utilizando o CEP residencial e ter acesso a uma lista completa de quais produtos podem ser descartados.