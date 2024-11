Rio Grande do Sul tem alto risco de tempestades nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (5), há risco de fortes tempestades no território gaúcho. Segundo informações da MetSul Meteorologia, entre a tarde e a noite, fortes áreas de instabilidade avançam da Argentina na direção do Oeste gaúcho com elevado risco de chuva forte com raios, vendavais isolados e probabilidade alta de queda de granizo.

A instabilidade se movimenta de Oeste para Leste e gradativamente atinge regiões do Centro e Leste do Estado, provavelmente já na madrugada de quinta-feira (7). O sol aparece antes da chegada da chuva, entre as nuvens e com intenso abafamento, com temperatura alta na casa dos 30°C.

Previsão para Porto Alegre



O sol aparece nesta quarta-feira para mais uma tarde abafada na Capital e na Região Metropolitana. Pancadas de chuva poderão ocorrer e há risco de temporais que deverão ganhar força na madrugada de quinta-feira. Há possibilidade de chuva forte a torrencial, muitos raios e queda isolada de granizo. Também poderão ocorrer vendavais isolados.

Confira a previsão da temperatura para os próximos dias em Porto Alegre

Quarta-feira

Mínima: 22°C

Máxima: 30°C

Quinta-feira

Mínima: 21°C

Máxima: 26°C

Sexta-feira

Mínima: 18°C

Máxima: 24°C