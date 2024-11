Porto Alegre sediará segunda edição da Health Meeting

Entre os dias 11 e 13 de novembro, acontece em Porto Alegre a segunda edição de uma das maiores feiras do país na área de inovação, gestão e negócios em Saúde. A Health Meeting – Bussiness e Innovation acontece no Centro de Eventos da Pucrs, com a previsão de 15 mil visitantes. Nesta edição, a feira se torna internacional com a participação representantes norte-americanos da área da saúde.

Durante os três dias do evento, serão realizados workshops, simpósios e jornadas de diversas áreas e setores, como farmácia, controle de infecções, saúde mental, educação, segurança do paciente e gestão de pessoas, entre outros. “É uma feira voltada para profissionais da saúde, desde o CEO do hospital até fornecedores”, explicou Alessandra Dewes, gerente de Serviços e Melhores Práticas do Sindihospa (Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre), entidade que fez a curadoria das palestras e é parceira da HM Brasil feiras na realização da feira.

Serão mais de 20 eventos simultâneos em auditórios da PUC. Já o Centro de Eventos da universidade reunirá mais de 250 marcas expositoras de produtos em seus 5,6 mil metros quadrados. Os espaços foram organizados para promover a atualização e a interação entre profissionais de diferentes áreas, ao mesmo tempo em que possibilitam o contato com inovação e novas tecnologias no setor. "São 12 estados participantes e mais de 200 palestrantes", citou Alessandra.

De acordo com o CEO da feira, Gilmar Dalla Roza, Porto Alegre é um polo importante na área da Saúde, daí a importância de chamar toda a cadeia para a Capital. “Na Região Metropolitana, temos 72 hospitais, e no Estado mais de 280 mil servidores na área da saúde. É uma forma de conectá-los com todas essas forças do mercado”, observou, ao citar a presença de representantes dos principais hospitais do país, como o HCor e o Sírio-Libanês, de São Paulo, além do Mayo Clinic, dos Estados Unidos, considerado o melhor hospital do mundo. O representante da instituição norte-americana irá palestrar no 5º Congresso nacional da Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar, que, neste ano, será realizado junto com a feira.

Entre os eventos principais, está o 2º Fórum de Inovação, que traz para o centro do debate assuntos essenciais para a área da saúde com a presença de palestrantes de todo o país. Nesta segunda edição, a feira traz como novidade a inscrição de acadêmicos e de artigos científicos e um evento jurídico sobre a responsabilidade na área da saúde. Também haverá um espaço dedicado ao “Hospital do amanhã”, em que todos os processos, desde a emergência, passando pelo bloco cirúrgico até a UTI, são utilizados recursos de Inteligência Artificial. O CEO da feira adiantou que para as próximas edições estão previstas expositores da Ásia. Além disso, revelou Roza, a feira irá focar também na saúde animal, com um evento a parte, a Vet Conection.

A Health Meeting É a primeira feira internacional na área da saúde da região sul do Brasil e traz grandes oportunidades de negócios e networking para o desenvolvimento do setor no Estado. O evento será aberto pelo governador Eduardo Leite e pelo CEO do HCor, Fernando Torelly.