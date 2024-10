Presidente Lula cancela ida à COP29 no Azerbaijão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou a sua participação na COP29, a conferência da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre mudanças climáticas, no Azerbaijão. O evento acontecerá em Baku, capital do país, entre 11 e 22 de novembro.

O cancelamento aconteceu porque o presidente quer focar na cúpula da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico) e na cúpula do G20, ambos previstos para acontecer em novembro. Lula será substituído pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Nessa semana, o presidente também cancelou a participação na conferência das Nações Unidas sobre biodiversidade - a COP16, em Cali, na Colômbia, que teve início na segunda (21) e segue até 1º de novembro.

O cancelamento da ida ao Azerbaijão não tem a ver com o acidente, de acordo com o Palácio do Planalto. O Brasil será o próximo país a sediar a COP climática, que acontecerá em Belém no próximo ano. A COP30 está prevista para acontecer em novembro de 2025.