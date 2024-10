Arquitetos Voluntários concluem revitalização da terceira escola danificada pelas chuvas

A iniciativa Arquitetos Voluntários entregou no início desta semana a terceira creche revitalizada após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, como parte da Missão Reconstrução RS. A Escola São Vicente de Paulo, que atende quase 130 crianças de 1 a 5 anos em turno integral, foi severamente danificada pelas chuvas que atingiram o bairro São Geraldo, em Porto Alegre.

No primeiro andar do prédio, atingido por 1,20 metro de água, as obras iniciadas em julho resultaram na criação de quatro novos ambientes: uma sala de maternal, uma sala de acolhimento, uma sala de multiatividades e uma sala de apoio. Além disso, dois banheiros foram revitalizados, assim como a recepção e a lavanderia, sempre priorizando a sustentabilidade.



A intervenção priorizou a sustentabilidade ambiental e humana, utilizando materiais duráveis, como porcelanato, e integrando fontes de energia limpa. A iniciativa conecta os alunos à natureza por meio de paisagismo e espaços verdes, além da implementação de hortas educativas no terraço. Também promove a cultura e a socialização com um módulo de biblioteca acessível, destaca a coordenadora de sustentabilidade dos Arquitetos Voluntários, Maria Eduarda Kooper.



A iniciativa contou com o apoio de diversos parceiros, incluindo o Instituto Franco, Montebravo Corretora, Revitare Engenharia, Prima Design, Centro Espírita Retiro da Luz, Silvana Hamade, Marias Bonitas de Lourdes, Espaço Eliana Batista, Divina Presença Móveis, KR Móveis, Puxadores & Cia, Spazio del Bagno, ML Tecidos, Tintas Renner, Stella Soluções para Iluminação, Cardozo Design Móveis, Criativando Home Design, Meu Rodapé, DOSS Móveis Planejados e Gabriela Cunha Pintura Artística, entre outros.



Até o momento, seis instituições foram contempladas, beneficiando mais de 1,2 mil crianças. Com a entrega da Escola São Vicente de Paulo, já foram revitalizadas três escolas em Porto Alegre. Além disso, outras três obras seguem em andamento: duas na Capital e uma ONG em Taquara.