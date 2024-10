L'Oréal e Arquitetos Voluntários unem forças no Citizen Day em Porto Alegre

Com o objetivo de auxiliar na reconstrução do Rio Grande do Sul, o Grupo L'Oréal, em parceria com os Arquitetos Voluntários, realizará pela primeira vez em Porto Alegre uma edição do Citizen Day nesta sexta-feira (4). A ação reunirá voluntários e parceiros da marca com o objetivo de pintar a quadra e as paredes da Escola Marista Menino Jesus, revitalizada em 18 de setembro após as enchentes de maio. O evento, que contará com a participação de parceiros da L'Oréal, do artista urbano Jotape Pax e da comunidade local, ocorrerá das 13h30 às 17h30, na Rua Garça Moura, 100, na antiga Vila dos Papeleiros, no bairro Floresta. Entre as doações da L'Oréal Brasil ao estado gaúcho, destaca-se o valor de R$ 80 mil para a revitalização da creche. Em 18 de setembro, os Arquitetos Voluntários entregaram a Escola Marista Menino Jesus, a segunda instituição reestruturada pela associação dentro da "Missão Reconstrução RS". A recuperação da escola foi viabilizada por uma rede de solidariedade, incluindo doações e um trabalho meticuloso de planejamento e execução. Com 650 m², a creche possui berçários, salas de maternal, infraestrutura aprimorada, horta e espaço para a comunidade. O local atende 110 crianças de 4 meses a 5 anos e foi severamente danificado pelas inundações de maio.