Aeroporto Salgado Filho tem voo atrasado no 3º dia da retomada

O terceiro dia após a retomada das operações no Aeroporto Internacional Salgado Filho, nesta quarta-feira (23), teve atraso em um dos três primeiros voos com decolagem programada. A rota ligando Porto Alegre a Campinas (SP), inicialmente marcada para às 8h, foi adiada para às 10h.

No balcão da companhia aérea da Azul, funcionários informavam aos passageiros que o motivo foi a troca de uma peça na aeronave, e distribuíam vouchers para alimentação em dois restaurantes do aeroporto. Nas primeiras horas da manhã, foi possível perceber que o sistema de ar-condicionado opera abaixo da capacidade.

informação de que os passageiros vão se deparar com o problema de climatização havia sido dada ainda na segunda-feira (21) pela CEO da Fraport, Andreea Pal, durante entrevista sobre a reabertura do aeroporto. Em alguns momentos, a sensação é de calor dentro do terminal, alternando com períodos mais agradáveis quando o sistema de refrigeração está acionado.

Alguns espaços do aeroporto seguem com tapumes e interditados, indicando a realização de obras. O embarque ocorre normalmente pela área de voos domésticos e não mais pela entrada de voos internacionais como ocorreu durante o período em que os passageiros saiam de ônibus do Salgado Filho para a Base Aérea de Canoas.

Diversas lojas e restaurantes estão funcionando normalmente, indicando a volta a uma cenário de “quase tudo normal” no Aeroporto Salgado Filho. Quase tudo porque, além da oferta reduzida de voos nessa primeira etapa da retomada, é possível ver pelas janelas o vai e vem de caminhões e máquinas trabalhando na recuperação de parte da pista.