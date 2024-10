Abafamento traz chuva para algumas regiões do Rio Grande do Sul

O final de semana e a segunda-feira de calor e forte abafamento em todo o Rio Grande do Sul irá resultar em instabilidade no final da tarde desta terça-feira (22) e ao longo dos próximos dias. De modo geral, essa terça terá sol e variação de nuvens, com manutenção das altas temperaturas e a chuva podendo marcar presença em todas as regiões gaúchas durante as primeiras horas da noite.

A Região das Missões, o Oeste e o Noroeste do Estado são as áreas mais propícias a presenciar precipitação. As pancadas, porém, serão isoladas e passageiras, sem grandes volumes acumulados. Eventualmente, pode ocorrer raios e trovoadas em alguns pontos do interior do Estado.

As maiores temperaturas tendem a oscilar entre 32 e 34°C na maior parte das cidades, podendo chegar aos 35°C na fronteira com a Argentina. Em Porto Alegre, o tempo varia entre os 19°C e os 31°C. Aliás, na Capital e Região Metropolitana, o sol também aparece entre nuvens ao longo desta terça e não se descarta chuva isolada e passageira à noite.

Nesta quarta-feira (23), o tempo seguirá abafado no território gaúcho e a combinação do ar quente e úmido seguirá propiciando o aumento de nuvens. Desse modo, pancadas de chuva e temporais poderão ocorrer a qualquer momento.

Ao longo da quarta, quinta e sexta-feira, inclusive, as condições para temporais e ventania aumentam em todo o Sul do Brasil por causa da formação de uma frente fria e um ciclone extratropical.