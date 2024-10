A Escola de Professores Inquietos realiza a 2ª edição do Conexão Infâncias, na próxima quarta-feira (23), das 18h30min às 20h30min, no Colégio Farroupilha. O evento, voltado para profissionais que atuam na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, busca proporcionar momentos de reflexão em oficinas práticas com profissionais qualificados na área educacional. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas online, neste link. O Conexão Infâncias tem como objetivo contribuir para um repensar dos processos educativos escolares a partir de um olhar cuidadoso para as crianças, enquanto sujeitos de direitos, e respeitoso em relação às culturas infantis. Para aproveitar ao máximo as experiências oferecidas, é importante utilizar roupas confortáveis e estar atento ao cronograma de cada oficina.As atividades acontecem a partir de três trilhas. Cada participante escolhe um caminho com duas oficinas, de diferentes propostas, e realiza ambas as atividades da formação correspondente.