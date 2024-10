Empreendedores do Amanhã reúne jovens em busca de caminhos para o futuro

Centenas de adolescentes e jovens de 16 a 22 anos participaram, neste sábado, da primeira etapa do programa Empreendedores do Amanhã, na NAU Live Spaces, em Porto Alegre. Com palestras e diferentes dinâmicas ao longo de todo o dia, a programação aconteceu para um espaço lotado de mentes cheias de esperanças e expectativas por inverter a lógica e alcançar melhores condições financeiras e sociais.

O evento, realizado pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), em parceria com o Projeto Pescar, a Rede Calabria, o Ministério Público estadual e a e ONG Sol Maior, visa a orientar e estimular um público em situação de vulnerabilidade social em busca de oportunidades, com noções de educação financeira e de iniciativas assertivas.

“Nossa proposta é sensibilizar esses jovens para que encontrem seus rumos e abastecê-los com conhecimentos e ações capazes de dar a eles confiança, força e planejamento para crescer. Tive a oportunidade de receber uma bolsa de estudos no Instituto Ling quando estava no Colégio Militar, e isso foi um divisor de águas na minha caminhada. Agora, procuro retribuir, colaborando com iniciativas que gerem impacto positivo sobre a sociedade”, disse o consultor financeiro Anderson Bertarello, associado do IEE e um dos coordenadores do evento deste ano.

Foram três palestras pela manhã e outras duas à tarde, ministradas por empreendedores com diferentes origens e trajetórias de vida e profissionais com atuação voltada à capacitação de pessoas. Alex Vilela, criador do projeto Empreendedor Periférico; Lucas Ferraz, fundador e CEO da Faz Capital; e Ricardo Frozzi, da Recheadinhos Lanches e que conduz o projeto Lomba Empreende, para fomentar o empreendedorismo no bairro Lomba Grande, contaram sobre suas experiências, com dificuldades e seus desafios até encontrarem os caminhos para conquistarem sucesso profissional.

Riqueza é gerar valor nas pessoas à sua volta, ensinou o CEO da Faz Capital CLAUDIO MEDAGLIA/ESPECIAL/JC

Na conversa com o público no torno da tarde, Ferraz, que tem mais de 10 anos de experiência em consultoria no mercado financeiro, falou sobre os problemas que enfrentou e o desejo que alimentava em poder ganhar dinheiro para ajudar a família. Chegou a se emocionar no relato ao lembrar dos pais e dos avós, que precisaram se esforçar muito para garantir a subsistência da família. E respirou aliviado por poder, hoje, assegurar tranquilidade e conforto a eles.

“Faça sempre o máximo. As oportunidades aparecem para quem dá o seu melhor no que faz”. “Mantenha disciplina, mesmo quando não se sentir motivado”. “Procurem ser pessoas interessantes”. Essas e outras lições marcaram a palestra de empresário de origem humilde e cuja empresa tem hoje R$ 5 bilhões de clientes investidores sob custódia.

Ferraz procurou mostrar valores ainda maiores como referência para a caminhada de cada um. “Riqueza é gerar valor nas pessoas à tua volta. Depois de conquistar seu sonho, procure usar o que conquistou com um propósito. Hoje, não trabalho mais pelo dinheiro, mas por um propósito, que é ser grande para ajudar mais e mais pessoas”, ensinou a um público atento e cheio de perguntas.

Motivação e expectativa é o que levou a jovem Nicolly de Oliveira Lescano, 18 anos, a participar do evento. Barista em uma cafeteria, ela também estuda programação de computadores na Rede Calábria, na Zona Sul da Capital. E sonha conquistar seu próprio equipamento para ter novas oportunidades de trabalho e auxiliar ainda mais a família. “Tem que correr atrás dos nossos sonhos. Isso é que me traz aqui. E os ensinamentos dos palestrantes reforçaram muito essa ideia. Quero aproveitar tudo que absorvi hoje o quanto antes. É um impulso muito importante para o resto das nossas vidas”, observou.

Mais cedo, a psicóloga Carolina Fuhrmeister, especialista em competências comportamentais, e o administrador Jacson Cavalheiro, ambos da Grou, um hub de soluções em gestão comportamental, procuraram dar dicas para que os jovens possam potencializar suas habilidade e se destacar no mercado. Seriedade, postura, proatividade e dedicação constante em estudar e se aprimorar foram alguns dos tópicos elencados pelos profissionais.

Durante o encontro, os jovens também participaram de uma dinâmica de planejamento financeiro, submetidos a simulações de situações em que eles precisavam realocar os recursos de uma família fictícia diante de diferentes circunstâncias. E também montaram o mapa dos sonhos, tentando vislumbrar o que querem para o futuro.

Esta segunda edição do Empreendedores do Amanhã prevê ainda um segundo encontro, marcado para 14 de dezembro, em local ainda a ser confirmado, quando ocorrerá uma feira de profissões, com programação paralela sobre inserção no mercado de trabalho.