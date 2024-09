Terceira edição da Semana Caldeira debate o empreendedorismo em tempos desafiadores

De 23 a 27 de setembro, acontecerá a Semana Caldeira 2024. O evento, criado em 2022, procura debater tendências. Neste ano, o objetivo de discutir e refletir sobre como empreendedores, empresas e cidades podem sobreviver em tempos tão incertos e desafiadores.



A Semana Caldeira 2024 abordará três questões principais. São elas: “Como navegar em tempos incertos?”, “Como atuar em ambientes em transformações permanentes?” e “Como podemos nos beneficiar de tempos caóticos?". Essas reflexões buscam auxiliar os empreendedores a compreenderem mudanças tecnológicas, sociais e econômicas.



Durante os cinco dias, o evento terá mais de 80 atividades, que levarão ao palco mais de 100 palestrantes nacionais e internacionais. As discussões serão organizadas em torno de quatro eixos temáticos principais: nova economia, soluções urbanas, educação e arte e cultura.

Para fazer parte da Semana Caldeira, o instituto convidou nomes relevantes nos campos de inovação, economia e educação que irão ministrar palestras e workshops no evento. Nomes como Tallis Gomes e Bruno Nardon, fundadores do G4 Educação, estarão presentes, assim como Paula Harraca, CEO da Nima Educação. O ex-maratonista e medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro também fará parte do evento, além de Claudia Costin, CEO do Instituto Singularidades.Diego Puerta, presidente da Dell Brasil, e Fabio Faccio, CEO das Lojas Renner, também são destaques da programação, junto com Flavia Tissot, fundadora e COO da PLACE, e Marta Saft, diretora da Thoughtworks Brasil. Persio Arida, economista, Roberta Coelho, CEO da MiBR, Rodrigo Tognini, fundador da Conta Simples, e Wagner Ruiz, cofundador e CFO do EBANX, são outros nomes confirmados no evento.As inscrições são gratuitas por meio do