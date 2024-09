Parque tecnológico promove evento sobre empreendedorismo e inovação

GeraçãoE

18 Setembro 2024

O Tecnopuc Experience acontece no dia 3 de outubro e contará com 12 horas de programação

O Tecnopuc Experience, evento promovido pelo Parque Científico e Tecnológico da Pucrs, está com inscrições abertas para sua sétima edição. O evento acontece no dia 3 de outubro e contará com 12 horas de programação, das 9h às 21h, com atividades de inovação e empreendedorismo organizadas pela comunidade Tecnopuc. A influenciadora gaúcha Mari Krüger está confirmada como palestrante. Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, a criadora de conteúdo atua na área desde 2020 e aborda temas como ciência e vida real. Bióloga de formação, ela encerra o evento com uma palestra. O Tecnopuc Experience contará com 12 palcos temáticos. No palco principal, estão programadas seis palestras com nomes como Marina Mendonça, sócia-diretora da Troposlab, André Oliveira, diretor do Senai Cimatec, David Ochi, da Universidade da Califórnia – Irvine, Geofrey Gonzalez, da CMPC Ventures, e Paulo Emediato, CMO da Oxygea. A Batalha de Startups e o espaço Garagem, onde empreendedores apresentam soluções, também fazem parte da programação. A curadoria do evento é feita pelos Hubs de Negócios do Tecnopuc e parceiros do evento.O Tecnopuc Experiencia conta com apoio de instituições como Finep, CNPq, Senai Cimatec e Oxygea. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online por meio do site bit.ly/4dfh0ea.