Embalagens vazias já podem ser trocadas por desconto na conta de luz na capital

A CEEE Grupo Equatorial trouxe para o estado a Retorna Machine, um equipamento que recebe embalagens para reciclagem que são trocadas pela moeda virtual “Tricoins”, que pode ser usada de diferentes maneiras.



O Retorna Machine chega ao Rio Grande do Sul promovendo a destinação correta aos materiais que podem ser reciclados em troca de diversos benefícios, como desconto na conta de luz.



Essa é uma ampliação das ações de sustentabilidade e preservação do meio ambiente já promovidas pela CEEE Grupo Equatorial. Um desses projetos é E+ Reciclagem, onde materiais recicláveis como óleo de cozinha, embalagens plásticas e tetra park que também são trocados por desconto na conta de luz.



O projeto E+ Reciclagem já beneficiou 650 clientes com bônus que somaram R$ 72 mil nas faturas de energia. “Estamos muito orgulhosos dos resultados alcançados e seguiremos empenhados em expandir esse trabalho para beneficiar ainda mais pessoas e o planeta”, completa Jonatan.



O tema da sustentabilidade está diretamente ligado ao Dia do Consumo Consciente, celebrado nesta semana. A data foi criada em 2009 pelo Ministério do Meio Ambiente para ampliar o debate sobre os desafios sociais, econômicos e ambientais gerados pelo atual padrão de consumo elevado pela sociedade. Conforme a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, cada brasileiro produz em média 378 quilos de material sólido por ano.



E boa parte desse material pode ter a destinação correta com iniciativas como o Retorna Machine.



Como funciona





A pessoa leva embalagens vazias para um dos pontos onde estão localizados os equipamentos. Em seguida, deposita as embalagens vazias com o código de barras voltado para cima e recebe as Tricoins em sua conta no aplicativo Triciclo.



A moeda digital pode ser usada como créditos para linhas pré-pagas de celular, descontos em livrarias, abatimento do valor na conta de luz, crédito para o iFood ou convertida em dinheiro para quem tem conta no PagBank, Mercado Pago, Ambipar Bank ou até mesmo em créditos de carbono.



Para saber como baixar o aplicativo basta acessar o site da Triciclo (https://triciclo.eco.br/como-funciona/).



Os equipamentos do Retorna Machine já estão disponíveis nos seguintes endereços da capital:





Supermercado Fachinni



Rua Romalino Feijó Fraga, 21 - Cecília, Viamão - RS



UniSuper



Rua Bonifácio Nunes, 138 - Humaitá, Porto Alegre - RS





Sam´s Club no Barra Shopping Sul



Av. Diário de Notícias, 500 - Cristal, Porto Alegre - RS, 90810-080



Hipermercados Carrefour



Rua Albion, 111 - Partenon, Porto Alegre - RS, 91530-010



Hipermercados Carrefour



Av. Plínio Brasil Milano, 2343 - Passo D'Areia, Porto Alegre - R