Grupo Equatorial lança Edital para iniciativas de Eficiência Energética (PEE)

O Grupo Equatorial Energia anuncia o lançamento do Edital da Chamada Pública de Projetos 2024 do Programa de Eficiência Energética (PEE), oferecendo mais de R$ 27 milhões em investimentos. A iniciativa busca selecionar projetos inovadores que promovam a eficiência energética e combatam o desperdício de energia, contribuindo para o desenvolvimento sustentável nas áreas de concessão do grupo.

As inscrições já estão abertas e os interessados têm até 28 de outubro de 2024 para submeter suas propostas através do portal oficial da Chamada Pública - https://equatorial.gestaocpp.com.br



“A Chamada Pública de Projetos 2024 é uma oportunidade única para empresas e instituições implementarem ações que não só reduzem o consumo de energia, mas também trazem benefícios econômicos e sociais para as comunidades atendidas”, afirma Bruno Rocha, Gerente do PEE e PDI no Grupo Equatorial.

Cronograma da Chamada Pública:



• 28/10/2024: Prazo final para submissão das propostas.

• 06/12/2024: Divulgação preliminar dos resultados.

• 09 a 13/12/2024: Período para interposição de recursos.

• 19/12/2024: Divulgação final dos projetos selecionados.



Desde sua criação, o Programa de Eficiência Energética do Grupo Equatorial tem sido um pilar na promoção do uso racional de energia, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Além de reduzir o consumo de energia com a modernização de sistemas de iluminação e refrigeração, instalação de sistemas fotovoltaicos dentre outros. o programa tem impulsionado projetos que beneficiam comunidades especialmente em áreas vulneráveis, reafirmando o compromisso do Grupo Equatorial com a sustentabilidade e a qualidade de vida das comunidades.