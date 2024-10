Caminhada das Vitoriosas ocorre neste domingo em Porto Alegre

O principal evento do Outubro Rosa será realizado neste domingo (20): a Caminhada das Vitoriosas, organizada pelo Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama/RS). A concentração e saída será no Parque Moinhos de Vento (Parcão), a partir das 9h, e segue até a chegada ao Parque Farroupilha (Redenção). O evento celebra a vida e a vitória sobre o câncer.

A caminhada alerta para a importância do cuidado com a saúde da mama para prevenir e diagnosticar de forma ágil o câncer de mama, pois, quando descoberto no início, esse tipo de tumor tem 95% de chance de cura. O Rio Grande do Sul é o segundo estado com maior taxa de óbitos pela doença no País, com 13,76% a cada 100 mil.

O trajeto vai sair pela avenida Goethe, seguir pela rua Vasco da Gama, passando pela rua Fernandes Vieira, avenida Oswaldo Aranha e finalizada na rua José Bonifácio. A expectativa é de superar o público de 2023, que ultrapassou as 4 mil pessoas.