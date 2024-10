Terceira edição do Onco Day para pets

Neste sábado (dia 19 de outubro), das 10h às 17h, o Grupo Hospitalar Pet Support realiza a 3ª edição do Onco Day, na rua Vitor Hugo, 137, no bairro Petrópolis. O evento é parte das ações deste mês, com a campanha Outubro Rosa, que busca alertar sobre o câncer de mama.

Exames de toque, sem custos, para detectar precocemente sinais de câncer em animais

O Onco Day terá uma série de atrações para os tutores e os pets, incluindo: Pitstop do check-up: exames de toque, sem custos, para detectar precocemente sinais de câncer em animais.



Feira de adoção: uma oportunidade para encontrar um novo amigo e dar um lar a pets que precisam.



Arrecadação de doações: materiais e alimentos para animais serão coletados para ajudar entidades locais.



Distribuição de brindes: surpresas para os participantes.



Bate-papo com veterinárias: conversa sobre saúde pet e prevenção de doenças.



Raquel Michaelsen, médica-veterinária do Grupo Hospitalar Pet Support, destaca a importância do evento: “o Oncoday é uma iniciativa fundamental para promover a conscientização sobre a saúde dos nossos pets. O diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença na vida dos animais. Estamos aqui para educar, cuidar e, principalmente, acolher todos os amantes dos nossos fiéis companheiros.” A entrada no Onco Day é gratuita e aberta a todos, incentivando as pessoas a se unirem em prol da saúde dos animais.