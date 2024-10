Editora Feevale lança livro de crônicas do ex-reitor Prodanov

Selecionar crônicas e artigos publicados durante a vida profissional e pessoal, não foi tarefa fácil para o editor de Trajetória: tempo e espaço, escrito por Cleber Prodanov. Reitor da Universidade Feevale entre 2018 e 2024 e mais de 30 anos com atuação na academia, Prodanov teve centenas de artigos publicados em veículos de comunicação, dos quais, mais de 300 fazem parte da obra.

Com 669 páginas e com prefácio do escritor Luiz Antonio de Assis Brasil, o livro nasceu do desejo de reunir, em um mesmo trabalho, a parte mais significativa das dezenas de artigos de sua autoria, produzidos ao longo dos anos. “Foi uma tarefa difícil, pois não bastava apenas juntar os textos, era preciso dar sentido à obra, verificar sua atualidade, selecionar e eliminar aqueles mais pontuais e muito datados, fazendo uma ampla revisão e organização temática”, afirma. “Reuni textos que falam um pouco de diversos assuntos, como meio ambiente, economia, empreendedorismo, ciência e tecnologia ou cotidiano, durante minha vida acadêmica”, explicou, em visita ao Jornal do Comércio. A organização considerou dimensões da vida e reflexões sobre o movimento no tempo e espaço.

Prodanov também foi secretário estadual da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico (2011-20154) e consultor do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (2017 – 2021), e hoje se dedica a sua consultoria Inovatis. Na nova atividade, se dedica à consultoria de empresas e universidades a construírem ambientes de inovação e aprendizado.



A obra Trajetória: tempo e espaço, de Cleber Prodonov, pode ser acessado, gratuitamente, em forma de e-bool pelo link feevale.br/institucional/editora-feevale/trajetoria-tempo-e-espaco.





