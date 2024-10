L&PM: uma editora com 50 anos, milhões de livros e inúmeras histórias

Mas o lado do sucesso é mais importante. Nesse tempo, a editora lançou cerca de três mil títulos, sendo 1.500 na coleção L&PM Pocket . Eles não têm ideia de quantos livros já foram vendidos, a não ser os da coleção Pocket, mais de 30 milhões de 1997 para cá. "Nos orgulhamos dessa produção enorme de livros, que ajudou muita gente a ler", diz Lima. A gratificação pelo trabalho realizado ameniza todos os problemas. Só os autores gaúchos lançados são dezenas, a começar pelo primeiro best-seller, O Analista de Bagé , de Luis Fernando Verissimo , marco desses 50 anos. Lançado em 1981, O Analista permaneceu dois anos entre os dois primeiros lugares na lista da revista Veja, vendeu mais de 600 mil cópias, fez do filho de Erico um nome nacional, destacado na capa da própria Veja de 7 de julho de 1982 com o título "O campeão do humor". O Analista chegou à 100ª edição e a editora publicou 30 títulos de Verissimo.

"Nem parece que se passaram 50 anos, meio século!", reflete Ivan. "É a nossa vida", sublinha Lima. Ivan faz um resumo: "olhando pra trás, foi como uma corrida de obstáculos . Atravessamos uma ditadura, cinco moedas, inflação que chegou a 80%, pandemia, este ano a enchente que atingiu nosso depósito...". Lima acrescenta: "s.em esquecer que enfrentamos a quebra de três grandes redes de livrarias, a La Selva, a Cultura e a Saraiva, que nos deixou um prejuízo de um milhão de dólares. Naquela época, eu passava as manhãs na editora e as tardes nos bancos, sempre correndo atrás da máquina".

Ivan levou para a agência Edgar Vasques , seu colega na Faculdade de Arquitetura da Ufrgs, bem-humorado e ótimo desenhista. Em seguida, entraram mais três sócios e a empresa ganhou nome, Ciclo 5. Dois anos depois, em 1974, estimulada pelo pai de Paulo (daqui pra frente apenas Lima), mesmo sem qualquer experiência no ramo, a dupla resolve fechar a agência e criar uma editora cujo nome uniria as iniciais de seus sobrenomes. Qual seria o primeiro livro? A ideia estava ao lado: Edgar Vasques, claro, que era, marginal que vive em meio ao lixo com o filho pequeno e alguns parceiros de miséria.escreveu o elogioso prefácio ("Um herói do nosso tempo") e Rango 1 seria o mais vendido na Feira do Livro daquele ano

Filho de Antônio Pinheiro Machado Neto (1924-1998), um dos primeiros deputados comunistas gaúchos, cassado e perseguido em 1948 e em 1964, o universitário Ivan Gomes Pinheiro Machado foi apresentado a Paulo de Almeida Lima em uma tarde de 1972, na Rua da Praia. Filho do livreiro Mário de Almeida Lima (1924-2003), um dos três criadores (1954) da Feira do Livro de Porto Alegre , o também universitário Paulo de Almeida Lima abrira uma agência de publicidade e procurava um sócio para tocar o negócio com ele. Alguém articulado e com bom texto. Ivan era o cara - e já atuava como fotógrafo no jornal Zero Hora e na sucursal gaúcha da Editora Abril. Naquele dia, começava a nascer a L&PM, mais importante editora do Estado e uma das maiores do Brasil, ao lado da histórica Editora Globo.

Público jovem encontra catálogo múltiplo

Considerada pelos organizadores uma edição histórica, a 27ª Bienal do Livro de São Paulo, encerrada no dia 15 de setembro, teve 227 mil visitantes. "Eram filas enormes para entrar, pagando um ingresso de R$ 45,00", lembram Paulo Lima e Ivan Pinheiro Machado, que lá estavam com a L&PM. Em seu amplo espaço, a editora gaúcha expôs mais de 1.300 títulos (todos os livros ativos), tendo vendido cerca de dez mil exemplares, principalmente da coleção Pocket, a que mais atrai os jovens, pelo baixo custo. Ivan ficou impressionado com a grande presença desse tipo de público, o que traz perspectivas otimistas tanto para o mercado livreiro como para a cultura brasileira. "Devemos muito às bienais, que se realizam alternadamente em São Paulo e no Rio de Janeiro, porque elas nos deram visibilidade nacional", conta Ivan.

Entre os mais vendidos da editora nessa última Bienal estão dois clássicos: 100 Sonetos de Amor, de Pablo Neruda (sim, poesia vende) e As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano (desde 2010 já vendeu mais de 300 mil cópias). O último de Martha Medeiros, Conversa na Sala, também ficou nas pontas. O uruguaio Galeano (1940-2015) foi um dos amigos conquistados pelo pessoal da L&PM desde a publicação de seu primeiro livro no Brasil. Há muitas fotos dele em Porto Alegre.

"Uma das coisas mais gratificantes foi ter conhecido e feito amizade com tanta gente incrível, como o Galeano, o Verissimo, o Faraco, o Millôr Fernandes", avalia Lima. "Com o Millôr (1923-2012) foram 30 anos de convivência. Íamos ao Rio e jantávamos com ele, ele vinha para cá e íamos para os interiores. Fizemos até uma foto dele pilchado em Bagé." (A L&PM lançou toda a obra de Millôr, destacando as 530 páginas de Millôr Definitivo - A bíblia do Caos, e as traduções de todo o teatro de Shakespeare.)

Podemos imaginar a quantidade de histórias armazenada por Ivan e Lima - por que não escrevem um livro?, é a pergunta que todos fazem. Uma delas: em 1978, a L&PM comprou da editora norte-americana Random House os direitos de publicação de Cuca Fundida, de Woody Allen (até hoje muito vendido), com tradução de Ruy Castro. Edgar Vasques fez a bela capa e o cartaz de divulgação. O livro foi enviado à Randon House, que manifestou contrariedade pelo fato de a capa não ter sido submetida à avaliação de Woody, como estava no contrato. Vira a página: meses depois, em Nova York, Lima vai visitar as dependências da Random House. Ao chegar na recepção, surpresa: na parede, atrás da recepcionista, estava o cartaz de Edgar Vasques...

Mais uma: em ousada iniciativa, lançam, em 2014, um clássico de Jean-Paul Sartre, O Idiota da Família, cinco mil páginas em três volumes. Ainda fazendo as contas para ver como pagariam, recebem um telefonema da Embaixada da França, dizendo que tomaram conhecimento da edição e que, em nome do governo francês, bancariam 80% dos custos! Outra: em 1978, lançaram o livro Memórias de um Revolucionário, do general Olímpio Mourão Filho, que, entre outras coisas, criticava os generais da ditadura. O governo Geisel aguardou que a primeira edição fosse impressa e mandou apreender os cinco mil volumes. Depois de uma árdua batalha jurídica, no ano seguinte, com a anistia, o livro foi liberado por sentença de um juiz. E acabou vendendo mais de 60 mil exemplares. "Nos salvou do prejuízo", diz Ivan.