A dinastia Walper Ruas, uma família fundamental no cinema gaúcho

A ideia, segundo Tabajara Ruas, é que os dois filmes (Edificio Bonfim e Juvêncio Gutierrrez), montados a tempo, entrem em festivais a partir de 2024, visando recuperar os custos de produção, estimados em R$ 3 milhões cada um. Para se pagar e dar algum resultado, os filmes precisam colocar-se bem em três frentes: 1) tudo começa com a inscrição em festivais nacionais e internacionais que possam render aplausos do público, comentários favoráveis da mídia, não esquecendo que prêmios ajudam a subir a rampa do sucesso; 2) vencidas as batalhas iniciais, buscam-se contratos com circuitos convencionais de cinema, capazes de oferecer receitas de varejo e propaganda boca-a-boca dos espectadores; 3) por fim, é preciso achar as chaves para penetrar no labirinto das redes de streaming, que pagam no atacado pelo direito de exibição a longos prazos e se tornaram o principal canal de acesso à maioria do público, recolhido às telas pequenas em residências ou a telas maiores em salas especiais.

Bruxaria na Ilha do Desterro

Edifício Bonfim é uma construção urbana elaborada por uma trinca de escritores especializados em histórias de mistério, horror e suspense, todos moradores de Porto Alegre: Duda Falcão, 48 anos; Cesar Alcázar, 42; e Christopher Kastensmidt, texano de 52 anos. Reunidos em 2014 com o propósito de escrever para o cinema, eles pediram ajuda a Tabajara Ruas, que os orientou sobre os macetes do movie e, três anos depois, deu forma final ao roteiro, imediatamente colocado na disputa por recursos de editais de cultura.

O projeto foi pensado para ter Porto Alegre como cenário. Para quem está acostumado a fazer cinema, seria fácil colocar um letreiro (Edificio Bonfim) na fachada de um predinho antigo, meio fantasmagórico, em alguma travessa sombria do Bom Fim ou da Cidade Baixa, e aí mesmo dar andamento à filmagem das histórias dos seus moradores e visitantes. Gente esquisita, naturalmente, capaz de cenas e gestos incomuns. Artistas, artesãos. Manos, minas. Bichos-grilos, loucos e tarados, produtos da imaginação de escritores antenados para realidades paralelas.



Tendo falhado as tentativas de obter patrocínio no Rio Grande do Sul, a Walper Ruas buscou outras fontes. Somente em 2019 conseguiu recursos do Fundo Catarinense de Cinema, em convênio com o Fundo Setorial Audiovisual/BRDE e Ancine. E a história foi então adaptada para vingar em Florianópolis, que ofereceu algumas vantagens locacionais como a Lagoa da Conceição e a Ponte Hercílio Luz. Manteve-se o nome do filme, que se passa num pequeno edifício com 30 moradores, além de 50 figurantes, entre eles alguns inspirados em histórias do folclorista Franklin Cascaes (1908-1983), depositário de narrativas de gente antiga da velha Desterro, nome primitivo da ilha que até mantém vivas algumas tradições e superstições açorianas, além de cultivar certo sotaque lisboeta, modernamente vinculado ao chamado 'modo mané' de falar.



Entre as personagens criadas para assombrar os espectadores com pegadinhas de suspense e humor, uma bruxa entra no lugar do pé grande da versão gaúcha da história; uma certa criatura assustadora é abatida por um militar emergente de história em quadrinhos; no final, descobre-se um serial killer, personagem praticamente inevitável em histórias contemporâneas de horror. Resumindo, nas palavras do co-autor Duda Falcão: “A primeira história está mais para o suspense sobrenatural, a segunda para o fantástico e a terceira para o horror psicológico, inspirado na vertente encabeçada por Edgar Allan Poe”.



Estava tudo encaminhado para a filmagem começar no primeiro semestre de 2020, quando o horror da pandemia da Covid-19 obrigou à suspensão dos preparativos, somente retomados em 2023, com atores e figurantes locais e uma equipe misturando catarinenses e gaúchos, num total de 70 pessoas. Evocando tanto o bairro Bom Fim de Porto Alegre como a igreja do Senhor do Bonfim de Salvador, o filme usou como fachada referencial o prédio do Hotel Il Campanario, no bairro Jurerê Internacional, na região norte da ilha.

Entre os protagonistas destacam-se a florianopolitana Gabi Petry, atriz de 36 anos conhecida como estrela do seriado Texas, produzido no Irã, além de Sandro Maquel, Vinicius Wester, Elianne Carpes, Wellington Moraes, Matteo Mazzon e Giwa Coppola. “Estou muito satisfeita com o elenco, todos profissionais de Santa Catarina muito focados e competentes”, resumiu Ligia Walper, num elogio indireto à diretora de elenco Dea Busato.

Um dado relevante da história é que Edifício Bonfim acabou se tornando um projeto tocado por uma maioria feminina: além de Ligia Walper e Dea Busato, a equipe teve Liliane Motta da Silveira na direção de arte; Anete Wilke na direção de produção, compartilhada com Pedro Gomes; Roberta Reis na produção executiva; e Marian de La Vega, no figurino. Todas experientes, como destacou a diretora geral: “Com muitas já trabalho há mais de 20 anos”. Na direção de fotografia atuou Edison Fattori.



Graças a uma parceria com o curso de Cinema da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Edifício Bonfim acolheu 13 estagiários na equipe de produção, entre eles Tomás Walper Ruas, escalado como co-diretor. Matriculado desde 2020, ele perdeu aulas e sessões de estudos durante a interrupção da frequência física de alunos e professores. “Apesar dos esforços da universidade com o ensino remoto, a qualidade saiu prejudicada num curso tão prático e coletivo como o de cinema”, diz ele. Mesmo sabendo que é possível aprender muito nos sets de filmagens (e, no seu caso, em casa), está disposto a recuperar perdas teóricas no segundo semestre deste ano e até o fim do curso.

Os alunos da UFSC participaram de todo o trabalho em diferentes áreas – arte, figurino, fotografia, logística, maquiagem e efeitos especiais, estes executados por Johnny Left, sob demanda e orientação da diretora de arte Liliane Motta da Silveira. A definição da trilha musical ficou para depois da filmagem, encerrada na primeira semana de maio.