Terça-feira marca retorno da chuva ao Rio Grande do Sul

Um centro de baixa pressão cruza o Rio Grande do Sul ainda durante a madrugada desta terça-feira (15) e produz nuvens de grande desenvolvimento vertical com alerta para eventos isolados de chuva forte e temporais na maior parte das regiões do Estado. Segundo a MetSul Meteorologia, as áreas da Metade Oeste, Noroeste e parte da Campanha devem ser as mais afetadas.

O volume de precipitação será irregular e inconstante, mas deve oscilar na faixa dos 50 mm em poucas horas, principalmente nas regiões citadas. A temperatura, por sua vez, varia pouco na maior parte do território gaúcho, com o Vento que predomina do quadrante Norte mantendo a sensação de abafamento.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, o tempo fica nublado, com pancadas de chuva a qualquer hora. Temporais muito isolados podem ocorrer. Com o tempo instável, a temperatura oscila pouco: a mínima deve ficar na casa dos 18°C enquanto a máxima não tende a superar os 24°C.

A partir de quarta e quinta-feira, o ar seco avança e afasta as nuvens da maior parte das áreas gaúchas. Com isso. há expectativas de dias de maior abertura de sol até o próximo final de semana.