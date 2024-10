Porto Alegre terá semana dedicada a discussões sobre Climatério e Menopausa

Entre os dias 16 e 22 de outubro de 2024, Porto Alegre será palco da 1ª Semana Municipal do Climatério e Menopausa, um evento gratuito e pioneiro no Brasil, que trará à tona debates essenciais sobre a saúde da mulher. A semana visa desmistificar temas que ainda são rodeados por mitos e tabus. As informações são da assessoria do evento.

Idealizado por Márcia Selister, educadora física e fundadora do Movimento Menopausa Sem Vergonha, o evento contará com palestras, rodas de conversa e painéis que discutirão, de maneira aberta e acolhedora, aspectos relacionados ao ciclo de reprodução e hormônios feminino, envelhecimento ativo e saúde mental.

A programação terá início no dia 16 de outubro, com o Talk Show Menopausa Sem Vergonha, no Anfiteatro Hugo Gerdau, que fica dentro da Santa Casa de Porto Alegre. A partir daí, uma série de encontros e debates com especialistas, como a ginecologista Carla Vanin, a psiquiatra Analuiza Camozzato e outras renomadas profissionais, abordará temas como políticas públicas para mulheres no climatério, saúde sexual na menopausa, mercado de trabalho 50+ e envelhecimento.

“Nosso objetivo é informar e acolher as mulheres, para que elas possam viver essa fase com mais saúde e bem-estar", destaca Márcia Selister em nota. E complementa: “Ainda há muita falta de orientação sobre o climatério e a menopausa, e isso afeta diretamente as relações pessoais e de trabalho das mulheres.”