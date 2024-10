Venda de ingressos para a maratona Iguatemi Day Run segue aberta até segunda

Maratona Internacional de Porto Alegre vendas abertas até esta segunda-feira (14). Os ingressos podem ser adquiridos on-line, através do site Sprinta . Com o valor fixo de R$ 110,00 por atleta, a inscrição vale para os percursos de 3km, 5km e 10km. Passada a, a Capital tem mais um evento para os apaixonados pelo esporte. Trata-se do Iguatemi Day Run, marcado para o domingo, dia 20 de outubro, com as(14). Os ingressos podem ser adquiridos on-line, através do site. Com o valor fixo de R$ 110,00 por atleta, a inscrição vale para os percursos de 3km, 5km e 10km.

Com a largada simultânea para as três categorias marcada para as 9h, a concentração no estacionamento do shopping, próximo à Renner, será às 8h. Os corredores irão percorrer vias do entorno do Iguatemi e do Parque Germânia, passando pelas avenidas João Wallig, Tulio de Rose, Ferdinand Kisslinger e Nilo Peçanha.

O evento deve reunir mais de mil participantes entre as três distâncias disponibilizadas. Sem contar com a meia-maratona, de 21km, no cardápio, a expectativa é que a atividade reúna corredores iniciantes.