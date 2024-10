Defesa Civil alerta para risco de vendaval em Porto Alegre

A Defesa Civil de Porto Alegre alerta para a possibilidade de vendaval com rajadas de vento de até 75 km/h entre a tarde deste domingo (13), e o final da manhã de segunda-feira (14). O aviso, baseado em informações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, reforça a necessidade de atenção da população, especialmente em áreas de risco. As equipes da Defesa Civil e da Comissão Permanente de Atuação em Emergências estão mobilizadas para responder rapidamente a possíveis ocorrências, garantindo a segurança dos moradores e o restabelecimento de áreas eventualmente atingidas. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.