Veja o que abre e fecha no feriado de Nossa Senhora Aparecida em Porto Alegre

Neste sábado (12) será comemorado o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. A data, também reservada ao Dia das Crianças, irá eximir o funcionamento de vários estabelecimentos na cidade de Porto Alegre.

Em geral, serviços essenciais estarão funcionando normalmente durante o feriado, incluindo serviços de saúde, segurança pública e emergência. O varejo também funcionará. Serviços que normalmente não funcionam nos fins de semana continuarão inoperantes.

Segurança Pública

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, todos telefones de emergência estarão disponíveis para contato durante o feriado, e ações de policiamento ostensivo seguem em funcionamento normal.

Já a Polícia Civil informa que na Capital e Região Metropolitana, as Delegacias de Polícia de Pronto Atendimento estarão abertas normalmente.

Saúde

Estabelecimentos de saúde, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde terão, além dos serviços 24h, outros dois atendimentos em saúde abertos para atender a população, como parte da Operação Inverno do órgão. As unidades de saúde Bom Jesus e José Mauro Ceratti Lopes funcionam sábado e domingo, das 10h às 19h, com atendimentos médicos, de enfermagem e vacinação.

Unidades de saúde que abrem sábado e domingo, das 10h às 19h

Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, bairro Bom Jesus)

José Mauro Ceratti Lopes (estrada João Antônio da Silveira, 3330, bairro Restinga)

Prontos atendimentos 24h

PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151 - Santa Tereza)

PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410 - Bom Jesus)

PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5.120, parada 12 - Lomba do Pinheiro)

PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº - telefone: 3289-3456)

UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil - telefone: 3368-1619)

Hospitais 24h

Hospital de Pronto-Socorro (Largo Teodoro Herzl, s/nº, bairro Bom Fim)

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - emergências obstétrica e pediátrica (avenida Independência, 661)

US José Mauro Ceratti e US Bom Jesus: abrem sábado (12/10) e domingo (13/10) das 10h às 19h

Varejo

As lojas de varejo da Capital poderão abrir no feriado do dia 12 de outubro, de acordo com o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre. Ainda sim, reitera a entidade, o funcionamento pode ocorrer desde que respeitada as regras Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. Além disso, para utilizar a mão de obra dos empregados, as empresas deverão fazer adesão ao acordo coletivo de trabalho a ser firmado com Sindec-POA e a assistência do Sindilojas Porto Alegre.

A jornada de trabalho máxima dos colaboradores em feriados pode variar entre 6 e 8 horas, de acordo com o que está previsto no acordo firmado ou que vier a ser firmado. O horário de abertura para o comércio de rua fica a critério de cada empresa, enquanto as lojas localizadas em shoppings centers e centros comerciais devem seguir as orientações desses estabelecimentos.

Ainda, a prefeitura municipal de Porto Alegre emitiu comunicado, nesta quinta-feira (11), no qual sinalizou que feiras de hortifrúti Mercadão do Produtor e Modelo funcionarão normalmente neste sábado. Os bairros que recebem as feiras são Jardim do Salso, Vila Nova, Passo da Mangueira, Partenon, Ipanema, Vila Ipiranga, Bom Fim, Cidade Baixa e Medianeira.

Shopping-Centers

Os shoppings devem seguir regime de feriado. Portanto, abertura ocorre durante a tarde, das 14h às 20h, para lojas e quiosques, enquanto as praças de alimentação devem abrir entre 11h e 22h, para o Barra Shopping Sul, Pontal, Praia de Belas, Iguatemi e rede Bourbon. Esse último, porém, tem funcionamento da praça de alimentação das 12h às 22h