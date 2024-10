Lojas do Mercado Público começam a ser arrematadas em leilão

Iniciado às 9h desta sexta-feira (11), o leilão para permissão de uso de 11 lojas e uma banca do Mercado Púbico de Porto Alegre se iniciou com lances altos. A segunda unidade, localizada no quadrante externo III do primeiro pavimento, tinha R$ 10,7 mil como valor inicial e foi arrematada, perto das 10h30min, por R$ 150 mil.

Realizado de forma online, ao todo foram disponibilizados três lotes no térreo e nove no 2º piso, com outorgas iniciais que vão de R$ 2.580,10 até R$ 13.248,55, a depender da localização e da metragem do espaço de interesse.

Antes de iniciar o pregão, o secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa, conversou com o Jornal do Comércio e demonstrava otimismo: “Faz muito tempo que o mercado não tem um leilão com essa proporção. Por certo é o maior em volume de lojas, e a nossa expectativa é enorme temos propostas em todas as lojas. Então se atingir 100% de sucesso o nosso mercado terá pela primeira vez a ocupação integral de suas lojas tanto no primeiro piso quanto no segundo”.

O último pregão, realizado em 9 de dezembro de 2022, ofertou 10 pontos comerciais. Está previsto edital de concorrência para a disputa da maior loja, com área de 388,63 metros quadrados, ainda sem data de publicação.

A regulamentação do uso e ocupação do Mercado Público, o mais antigo do País, cumpre o que determina o decreto Nº 21.285, de 21 de dezembro de 2021. A responsabilidade da gestão e coordenação das atividades administrativas e operacionais é da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap) com o apoio da Associação do Comércio do Mercado Público (ASCOMEPC), que orienta na preservação e no desenvolvimento deste espaço.