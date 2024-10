Leilão de lojas do Mercado Público ocorre nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 11, a partir das 9h, ocorre o leilão para permissão de uso de 11 lojas e uma banca do Mercado Púbico. O edital foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre e será realizado online. Serão três lotes no térreo e nove no 2º piso. de Porto Alegre e será realizado online. Serão três lotes no térreo e nove no 2º piso.

A outorga inicial vai de R$ 2.580,10 até R$ 13.248,55, a depender da localização e da metragem do espaço de interesse. Será o maior leilão de lojas do Mercado Público. O último pregão, realizado em 9 de dezembro de 2022, ofertou 10 pontos comerciais. Está previsto edital de concorrência para a disputa da maior loja, com área de 388,63 metros quadrados, ainda sem data de publicação.

A regulamentação do uso e ocupação do Mercado Público, o mais antigo do país, cumpre o que determina o decreto Nº 21.285, de 21 de dezembro de 2021.

A responsabilidade da gestão e coordenação das atividades administrativas e operacionais é da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap) com o apoio da Associação do Comércio do Mercado Público (ASCOMEPC), que orienta na preservação e no desenvolvimento deste espaço.