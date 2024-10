Transporte público terá ampliação em 17 linhas de ônibus na Capital

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU), por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), informa que a partir da próxima segunda-feira (14) ocorrerá um acréscimo de 139 viagens em 17 linhas de ônibus de Porto Alegre.

A alteração atende determinação do Centro de Controle Operacional de Transportes (CCot), que faz a análise diária do monitoramento da frota de ônibus municipal em tempo real, com acesso a informações importantes para a tomada de decisões estratégicas.

Para consultar a localização dos ônibus em tempo real, com GPS em 100% da frota, ou para planejar seus deslocamentos e se informar sobre as linhas e itinerários do transporte público, os usuários podem utilizar os aplicativos Cittamobi, Moovit e TRI, ou verificar as tabelas nos serviços de consulta disponíveis no site linhas.eptc.com.br e no aplicativo 156+POA.

Linhas com ampliação na oferta de viagens:



Bacia Norte/Nordeste



• 659 – Ingá — mais 16 viagens



• 762 - Rubem Berta (Sertório) — mais 6 viagens



• A62 - Wenceslau Fontoura (Alimentadora) — mais 10 viagens



• B02 - Leopoldina/Aeroporto/Indústrias — mais 10 viagens



• B55 - Protásio/Humaitá — mais 11 viagens



• R62 - Rápida Rubem Berta — mais 10 viagens



Bacia Sul



• 209 - Restinga — mais 4 viagens



• 210 - Restinga Nova — mais 5 viagens



• 216 - Restinga Glória — mais 6 viagens



• 250 - 1º de Maio — mais 16 viagens



Bacia Leste/Sudeste



• 344 - Santa Maria — mais 4 viagens



• 344.2 - Santa Maria/3ª Perimetral — mais 4 viagens



• 398 - Pinheiro — mais 26 viagens



• 398.3 - Pinheiro / Via Ipiranga — mais 3 viagens



• 470 - Bom Jesus/Madri — mais 2 viagens



• 494 - Rubem Berta/Protásio — mais 4 viagens



• 494.4 - Rubem Berta/Jardim Ypu — mais 2 viagens