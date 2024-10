EGR conclui as primeiras 14 estacas da ponte da ERS-130

Na manhã desta quarta-feira (09/10), foram concluídas as 14 primeiras estacas do primeiro ponto das fundações da nova ponte da ERS-130, localizada sobre o Rio Forqueta, entre Lajeado e Arroio do Meio. A antiga estrutura foi destruída pela enchente de maio.

Esse processo está sendo executado com a utilização de dois diferentes tipos de fundações. Para a construção das estruturas localizadas fora do fluxo do rio, são utilizadas estacas do tipo cravadas. Ao todo, serão 60 estacas de comprimento variado para dar sustentação aos pilares da nova estrutura. Elas serão instaladas em quatro locais situados fora do eixo do rio. Já nas fundações situadas dentro da água, a Engedal prepara o início dos estaqueamentos do tipo raiz.



No parque fabril – espaço de 500 metros construído rente à cabeceira sul da ERS-130, os funcionários produzem as vigas e todas as peças pré-moldadas que serão utilizadas no processo construtivo. “Com a atuação conjunta de duas empresas nos estaqueamentos e a produção das peças pré-moldadas, estamos trabalhando com celeridade para retomar a trafegabilidade até dezembro”, reforçou o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr.



Etapas executadas:



2/05/2024 - Queda da ponte

20/05/2024 - Publicação da licitação

31/05/2024 - Empresa Engedal homologada

03/06/2024 - Assinatura do contrato

05/06/2024 - Assinatura da ordem de início

06/06/2024 - Início do projeto executivo

21/06/2024 - Equipes executam sondagens de solo

16/07/2024 - Início da montagem do parque fabril e do canteiro de obras

14/08/2024 - Conclusão das sondagens de solo

30/08/2024 - Conclusão do parque fabril

06/09/2024 - Início da produção das vigas e peças pré-moldadas

24/09/2024 - Início das fundações