Notas do CNU são divulgadas; bloco 4 segue suspenso

O Concurso Nacional Unificado (CNU) divulgou nesta terça-feira (8) as notas finais das provas objetivas e o resultado preliminar da prova discursiva para todos os blocos, com exceção do 4, suspenso pela Justiça — uma denúncia de vazamento de questões aguarda julgamento.

Onze questões foram anuladas, e seus pontos serão atribuídos a todos os candidatos que realizaram as provas dos blocos em questão, conforme o tipo de prova e o edital do concurso.

A consulta das notas pode ser feita na área do candidato do site da Cesgranrio, organizadora da seleção, ou no site do próprio CNU. Os candidatos terão até esta quarta-feira (9) para pedir a revisão das notas da prova discursiva.

A divulgação dos resultados das solicitações será feita no dia 17 de outubro, juntamente com a convocação para o procedimento de heteroidentificação para vagas reservadas a candidatos que concorrem em cotas para negros e indígenas. O resultado preliminar da avaliação de títulos ocorre no dia 4 de novembro, e os recursos questionando esses resultados devem ser feitos entre os dias 4 e 5 do mesmo mês.

A divulgação dos resultados finais está prevista para o dia 21 de novembro, mesmo período em que as convocações devem ser iniciadas.

O CNU terá três listas de chamadas, e aqueles que não responderem estarão automaticamente fora do processo. Os candidatos serão convocados na lista de espera em caso de desistência e se vagas surgirem no período de validade da seleção.

O concurso conta com oito blocos, com cinco eixos temáticos. Serão convocados o dobro de candidatos para cada bloco — ou seja, serão chamados cerca de 13 mil aprovados.

O CNU teve mais de 2,1 milhões de inscritos, mas apenas 970 mil pessoas realizaram o exame no País — uma abstenção de 54,12%. A prova foi aplicada no dia 18 de agosto, após adiamento devido às chuvas no Rio Grande do Sul.