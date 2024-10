Tempo segue instável e com períodos de chuva no Rio Grande do Sul

Depois de um ensolarado domingo de eleições, os gaúchos presenciaram o retorno das chuvas ao Estado nesta segunda-feira (7), mesmo que com baixos acumulados. A instabilidade, porém, não será passageira e deve perdurar ao menos até o final da semana. Na terça (8), a precipitação fica mais concentrada na Metade Norte gaúcha.

LEIA MAIS: Semana será de tempo instável no RS

Nessa área, há maior risco para chuvas fortes e com acumulados expressivos na primeira metade do dia. Ao longo da tarde e da noite até seguirá chovendo, mas a tendência é de menor intensidade.

Já nas cidades do Extremo Sul e da Campanha, a previsão é de variação de nuvens com alternância entre aberturas de sol e garoa esparsa e passageira. A temperatura oscila pouco na grande maioria dos municípios com mínimas ao redor de 18°C e as máximas na casa de 22 a 24°C.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, o tempo também se mantém instável, com pancadas de chuva a qualquer hora. Assim como no Norte, há risco de temporais ainda durante a madrugada e turno de manhã. Na Capital, a máxima será de 22°C, enquanto as mínimas não ficarão abaixas dos 18°C.

Na quarta-feira (9) e restante da semana, segue chovendo mais ao Norte do Estado, com as outras localidades podendo sofrer apenas com precipitações esparsas e mal distribuídas. A instabilidade deve dominar, ainda, os estados de Santa Catarina e Paraná.

Finalmente, no sábado (12), a baixa pressão estará sobre o Oceano Atlântico e vai impulsionar ar mais seco para o Sul do Brasil. Com isso, espera-se uma melhora do tempo em grande parte da região com o retorno do sol para muitas cidades.

LEIA TAMBÉM: Apreensão de balsa pela Marinha impacta quatro municípios gaúchos

Já na segunda, no primeiro dia desse período chuvoso, os volumes não foram significativos. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os maiores acumulados no Estado foram de 16 mm em Uruguaiana, 14 mm em São Borja, 12 mm em Quaraí, e 10 mm em Santiago e Santa Rosa.