Semana será de tempo instável no RS

A semana inicia com tempo instável no Estado. De acordo com as informações da MetSul Meteorologia, a segunda-feira será marcada por nuvens carregadas e pancadas ao longo do dia no Rio Grande do Sul. No entanto, a instabilidade ocorrerá de forma irregular no Estado.

Na fronteira Oeste, próximo da Campanha, está mais propícia a chuva forte e temporais. Nas outras regiões do Estado, a segunda-feira inicia com tempo seco e deve registrar chuva irregular ao longo do dia, com menor possibilidade no Noroeste do Rio Grande do Sul.

Previsão do tempo para Porto Alegre

Com aberturas de sol, a semana inicia com muitas nuvens na capital gaúcha. No entanto, com aumento da umidade e avanço das nuvens carregadas pelo Estado, a previsão é que Porto Alegre registre chuva ao longo do dia.

• Segunda-feira: sol e chuva

Mínima: 18ºC

Máxima: 22ºC

• Terça-feira: chuva

Mínima: 19ºC

Máxima: 21ºC

• Quarta-feira: chuva

Mínima: 18ºC

Máxima: 21ºC

• Quinta-feira: chuva

Mínima: 19ºC

Máxima: 21ºC

• Sexta-feira: sol e chuva

Mínima: 20ºC

Máxima: 24ºC

• Sábado: sol e nuvens

Mínima: 18ºC

Máxima: 25ºC