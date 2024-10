Dom Jaime Spengler é nomeado cardeal pelo Papa Francisco

Da janela do Palácio Apostólico, o Papa Francisco, após a oração do Angelus, anunciou na manhã deste domingo (6) a nomeação de novos cardeais para a Igreja. Entre os nomes, o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, que está em Roma para a segunda sessão da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. No dia 8 de dezembro, na solenidade da Imaculada Conceição, ocorre a cerimônia de nomeação, conhecida como Consistório. Com isso, o arcebispo poderá participar do futuro conclave que elegerá o sucessor de Francisco.

"A nossa gratidão, antes de tudo, ao Santo Padre. Neste momento, gostaria de uma forma toda especial, de me dirigir ao clero da Arquidiocese de Porto Alegre, ao povo, especialmente aos atingidos pela tragédia climática no Rio Grande do Sul, mas, também, no Centro-Oeste pelas queimadas e a seca na Amazônia. Me dirijo também aos bispos do Brasil, da América Latina e do Caribe. Faço votos que juntos possamos cooperar da melhor forma para promover o Evangelho em todas realidades de nossa sociedade. Caminhemos juntos na comunhão afim de que possamos promover entre o Reino de Deus e a sua Justiça. Agradeço ao Papa e a proximidade de cada irmão e de cada irmã. Deus abençoe", se manifestou Dom Jaime.

A nomeação marca a segunda vez que um arcebispo de Porto Alegre é criado cardeal. Dom Vicente Scherer, entre 1947 e 1981, recebeu a nomeação em 1969 pelo Papa São Paulo VI, aos 66 anos.