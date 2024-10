EPTC amplia número de viagens de 19 linhas de ônibus de Porto Alegre

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou que, a partir da próxima segunda-feira (7), ocorrerá um acréscimo de 175 viagens em 19 linhas de ônibus de Porto Alegre. As alterações serão feitas na tabela horária oficial de dias úteis das quatro bacias operacionais (Transversais, Sul, Norte/Nordeste e Leste/Sudeste).

De modo especial, a linha T11 ganhará uma nova variação, denominada T11.2 – 3ª Perimetral/até Viaduto Utzig, criada para suprir demanda crescente. O novo itinerário conectará a estação de integração do viaduto José Eduardo Utzig (Dom Pedro II x Benjamim Constant) ao terminal bairro, na Praça Maurílio Alves Daiello, com sete viagens por sentido a partir do meio da tarde.

A ampliação, que coloca 19 ônibus a mais na operação destas linhas, atende determinação da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Para consultar a localização dos ônibus em tempo real, com GPS em 100% da frota, ou para planejar seus deslocamentos e se informar sobre as linhas e itinerários do transporte público, os usuários podem utilizar os aplicativos Cittamobi, Moovit, e TRI, o app do Cartão TRI, ou verificar as tabelas nos serviços de consulta disponíveis no site linhas.eptc.com.br e no aplicativo 156+POA.

Confira as linhas com ampliação na oferta de viagens



Transversais



• T1 (Transversal 1) - mais 11 viagens



• T2A (Transversal 2, via Paulino Azurenha/Postão) - mais 8 viagens



• T4 (Transversal 4) - mais 11 viagens



• T6 (Transversal 6) - mais 11 viagens



• T7 (Nilo/Praia de Belas) - mais 11 viagens



• T8 (Campus/Farrapos) - mais 12 viagens



• Eixo T11 (3ª Perimetral) - mais 2 viagens



• T12 (Restinga/Cairú) - mais 9 viagens



Bacia Sul



• 211 (Restinga Velha) - mais 7 viagens



• 260.1 (Belém Velho, "Cascatinha") - mais 6 viagens



• 260.2 (Belém Velho/J. Pessoa) - mais 8 viagens



• 268 (Belém Novo, via Cavalhada) - mais 5 viagens



• 281 (Campo Novo) - mais 9 viagens



Bacia Norte/Nordeste



• 624 (São Borja) - mais 10 viagens



• 631 (Parque dos Maias) - mais 16 viagens



• 633 (Costa e Silva) - mais 10 viagens



Bacia Leste/Sudeste



• 289 (Rincão, via Oscar Pereira) - mais 9 viagens



• 346 (São José) - mais 10 viagens



• 491 (Passo Dorneles) - mais 10 viagens