Pedágio na RSC-287 deve chegar a R$ 5 para veículos leves na próxima semana

A tarifa dos pedágios nas cinco praças da rodovia RSC-287, sob administração da concessionária Rota de Santa Maria S/A, deve subir já na próxima semana. O novo valor para veículos leves está calculado em R$ 5. O Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) analisará o reajuste na próxima terça-feira (8). Após a aprovação, a concessionária deverá avisar a população e começar a aplicar os novos preços.Segundo os cálculos da Agergs, o aumento será de R$ 0,70 em relação ao valor atual, que é de R$ 4,30. O valor, que deveria ser de R$ 4,67 pelo cálculo tarifário, será arredondado para R$ 5, a fim de facilitar o pagamento pelos motoristas. Os R$ 0,33 excedentes serão abatidos na próxima revisão tarifária. O reajuste deveria ter sido aplicado no final de agosto, mas foi postergado. De acordo com o diretor-geral da Rota de Santa Maria S/A, Leandro Conterato, caso seja aprovado, a concessionária deverá comunicar a cobrança na quarta-feira.Ele explica que o aumento acima da inflação se deve a uma recomposição financeira. "O valor será maior que o ordinário. Trata-se de uma recomposição devido a uma série de eventos que causaram desequilíbrio no contrato. Foi reconhecido por equipes técnicas e pela própria agência reguladora que houve um sobrecusto para a concessionária nos primeiros dois anos. O governo decidiu pelo reajuste da tarifa", afirmou Conterato.O Conselho Superior da Agergs considerou o pedido da Rota de Santa Maria S/A e determinou, em medida cautelar, que "50% dos valores já comprovados referentes aos anos 01 e 02 da concessão sejam considerados a título de reequilíbrio no próximo cálculo de Revisão Tarifária Ordinária". A concessionária justificou o pedido com base no aumento extraordinário dos preços dos insumos, causado pela pandemia de Covid-19 e pela Guerra na Ucrânia.O contrato entre a concessionária e o governo estadual foi firmado em 2021. A concessão abrange o trecho da rodovia RSC-287, com extensão de 204,510 km, entre os municípios de Tabaí e Santa Maria.